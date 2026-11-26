El diputado cuestionó las declaraciones del ministro sobre las elecciones en Brasil y advirtió sobre el impacto de la polémica en la relación bilateral.

Hoy 17:38

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto protagonizó un fuerte cruce político durante la sesión de la Cámara de Diputados en la que se debatía el Presupuesto 2027. El legislador apuntó contra el canciller Pablo Quirno, cuestionó su desempeño y pidió que sea interpelado por sus declaraciones sobre el proceso electoral de Brasil.

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La polémica se originó a partir de los dichos que el ministro de Relaciones Exteriores realizó durante el fin de semana en el programa de Mirtha Legrand, donde puso reparos sobre las elecciones brasileñas. “Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación”, había manifestado.

Las declaraciones generaron tensión en la relación bilateral y coincidieron con versiones sobre un posible regreso permanente del embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, a su país.

Este jueves, Quirno buscó aclarar la posición del Gobierno durante una entrevista radial. “Nadie está poniendo en duda resultados”, sostuvo, aunque insistió en que hubo situaciones del proceso electoral que no fueron “lo suficientemente prolijas”.

El pedido de interpelación y las críticas de Pichetto

Durante su intervención en el recinto, Pichetto expresó su rechazo a las declaraciones del canciller y reclamó que concurra al Congreso para dar explicaciones.

“Quiero expresar claramente mi repudio a este personaje realmente mediocre, limitado, que tenemos como canciller de la Argentina”, afirmó.

Además, cuestionó sus apariciones públicas y agregó: “Asiste a programas en donde tiene actitudes tilingas y habla tonterías respecto a un proceso electoral que ha sido reconocido hasta por Estados Unidos y por el propio (Donald) Trump”.

El diputado también advirtió sobre las consecuencias económicas que podría tener un deterioro mayor del vínculo con Brasil, uno de los principales socios comerciales de la Argentina.

“Acabamos de clavar el último clavo sobre el ataúd de una relación que no tiene precedentes”, sostuvo. Y calificó como “un verdadero mamarracho” a la política exterior del Gobierno.

En esa línea, remarcó que se trata de “un tema institucional dramático que va a tener impacto también en el proceso económico de integración comercial con Brasil”.

Pichetto señaló, además, que un senador brasileño había solicitado una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados y que, según indicó, no fue recibido.

Martín Menem rechazó el planteo

El pedido de interpelación generó un intercambio con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien objetó la solicitud al señalar que no existía un expediente ni una iniciativa escrita para someter a consideración del cuerpo.

Pichetto respondió que pretendía impulsar un apartamiento del reglamento para debatir sobre tablas la convocatoria al canciller. Sin embargo, Menem insistió en que debía presentar el planteo formalmente por mesa de entradas.

“Preséntelo por mesa de entrada y, una vez que esté ingresado, se vota el apartamiento”, le indicó el titular de la Cámara baja.

El secretario parlamentario respaldó ese criterio y explicó que debía existir una resolución escrita antes de tratar una moción de esas características.

Finalmente, el pedido de interpelación a Quirno no fue sometido a votación durante la sesión en la que el oficialismo buscaba avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027.