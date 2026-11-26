Itemberg Nunes competía profesionalmente en la categoría Men’s Physique. Su patrocinador confirmó la noticia, aunque la causa oficial no fue informada.

Hoy 17:16

El culturista brasileño Itemberg Nunes, competidor profesional de la división Men’s Physique, murió a los 31 años. Su patrocinador, Overcoming Suplementos, comunicó el fallecimiento a través de las redes sociales y transmitió sus condolencias a la familia del atleta.

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La causa oficial de la muerte no fue informada por la familia ni por la empresa que lo patrocinaba. Distintos medios brasileños señalaron que Nunes padecía cáncer antes de su fallecimiento, aunque esa versión no contó con una confirmación pública de sus allegados ni de su patrocinador.

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Nacido en Sao Luís, capital del estado de Maranhao, Nunes construyó su carrera dentro de la categoría Men’s Physique. Consiguió su tarjeta profesional de la Liga Profesional de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB Pro League) en noviembre de 2021, un paso que le permitió competir en torneos nacionales del circuito profesional.

En su mensaje de despedida, Overcoming Suplementos recordó el recorrido deportivo del atleta y su vínculo con el culturismo. “Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento del culturista profesional Itemberg Nunes do Nascimento”, expresó la empresa. También señaló que el competidor “alcanzó su estatus profesional en noviembre de 2021” y que desarrolló una trayectoria atravesada por “la dedicación, la disciplina y el amor por el culturismo”.

La compañía agregó que su relación con Nunes se extendió durante varios años y superó el marco habitual de un patrocinio deportivo. En otro tramo de su publicación, la firma manifestó: “En este momento de profunda tristeza, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo”.

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Antes de alcanzar el profesionalismo, Itemberg Nunes había tenido participaciones destacadas en competencias amateur. En el Arnold Amateur South America de 2019, ganó la Clase B de Men’s Physique Novice y obtuvo el segundo lugar de la Clase D, según los registros citados por Fitness Volt y Generation Iron.

La información de GE también indicó que, ese mismo año, el atleta obtuvo un trofeo en la categoría de principiantes del Arnold Brasil. Aquellos resultados lo ubicaron entre los competidores que buscaban proyectarse hacia los certámenes profesionales de fisicoculturismo en Brasil.

Tras lograr su tarjeta de la IFBB Pro League a fines de 2021, Nunes participó en al menos cuatro torneos profesionales celebrados en su país. Su registro incluyó el 12.º puesto en el Musclecontest Brazil Pro 2021, el 10.º lugar en el Musclecontest International Bahia Pro 2023, el 14.º puesto en el Musclecontest Brazil Pro 2023 y el 10.º lugar en el Musclecontest Rio Pro 2024.

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Su última actuación fue el Musclecontest Rio Pro de 2024. GE precisó que Nunes compitió en el Musclecontest Brasil de 2023, donde terminó en la posición 14.

El atleta no había compartido imágenes de competencias en sus redes sociales desde septiembre de 2024, de acuerdo con GE. Brasil Bodybuilding News, citado por Fitness Volt, sostuvo que en los últimos años había reducido su presencia en los escenarios para concentrarse en su trabajo y en otros aspectos de su vida.

Fuera de las competencias, Nunes reunió una comunidad de más de 46.000 seguidores en Instagram. Desde Sao Luís, difundía contenidos sobre sus entrenamientos, su preparación física y rutinas vinculadas con el fitness.

Las versiones sobre un diagnóstico de cáncer surgieron en informes de medios brasileños. La columna especializada de Folha de S.Paulo citó a una fuente cercana al competidor, que afirmó que atravesaba la enfermedad. Por su parte, Brasil Bodybuilding News sostuvo que había muerto por complicaciones derivadas del cáncer y que el diagnóstico habría ocurrido cuando el cuadro ya estaba avanzado.

Sin embargo, esos informes no modificaron el estado de la información oficial. Ni la familia de Itemberg Nunes ni Overcoming Suplementos comunicaron públicamente la causa de su muerte. En su despedida, el patrocinador concluyó con un mensaje para el deportista: “Descansa en paz, Itemberg Nunes. Siempre serás parte de nuestra historia. ¡Tu trayectoria jamás será olvidada!”