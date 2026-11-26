El oficialismo busca conseguir los 37 votos necesarios para darle media sanción a la reforma electoral. La Cámara alta también tratará el proyecto que establece restricciones a las apuestas online y busca proteger a los menores de edad.

Hoy 16:52

El Senado de la Nación comenzó este jueves una sesión clave para el Gobierno de Javier Milei, con el tratamiento del proyecto de reforma política que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027 y la iniciativa de prevención de la ludopatía.

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Luego de intensas negociaciones con los bloques dialoguistas, La Libertad Avanza confía en reunir los 37 votos necesarios para darle media sanción a la reforma electoral, una de las principales prioridades legislativas de la Casa Rosada.

El proyecto establece la suspensión de las primarias únicamente para las elecciones del próximo año, aunque también incorpora modificaciones permanentes en el sistema electoral argentino.

Entre ellas se destacan la incorporación del régimen de Ficha Limpia, la posibilidad de realizar afiliaciones partidarias por medios digitales, cambios en el financiamiento de la publicidad electoral y la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales en primera vuelta.

Durante el debate, legisladores del oficialismo defendieron los cambios propuestos, mientras que desde la oposición cuestionaron la modificación de las reglas electorales a poco más de un año de los comicios presidenciales.

El Senado también tratará la ley contra la ludopatía

Otro de los puntos centrales de la jornada será el tratamiento del proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La iniciativa busca prohibir la publicidad de las plataformas de apuestas y los patrocinios deportivos, además de reforzar los mecanismos de control para impedir que los menores de edad accedan a los sitios de juego.

Tras alcanzar un acuerdo con sectores de la oposición, el oficialismo también impulsará una propuesta complementaria que incorpora modificaciones al proyecto original y que, en caso de ser aprobada, deberá continuar su tratamiento en Diputados.

La agenda parlamentaria incluye, además, la prórroga por seis meses del Estatuto del Periodista, la declaración de la emergencia para las pequeñas y medianas empresas y la reducción del IVA a la fécula de mandioca.