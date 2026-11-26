La Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta revocó dos absoluciones en la causa judicial contra Pablo Marcelo Rangeón, ordenando un nuevo análisis de pruebas en un caso de alta repercusión por delitos sexuales.

Hoy 16:44

La causa judicial contra Pablo Marcelo Rangeón, uno de los expedientes más notorios en Salta por delitos contra la integridad sexual, ha experimentado un giro significativo. La Sala I del Tribunal de Impugnación ha decidido revocar dos absoluciones previamente dictadas en el juicio, lo que conlleva la orden de realizar un nuevo análisis de las pruebas. Esta resolución, fechada el 13 de noviembre de 2026, es un momento crucial en un proceso judicial que ha estado marcado por diversas denuncias de abuso sexual y cuestionamientos sobre la valoración de las pruebas presentadas.

El pronunciamiento fue firmado por los jueces Ramón E. Medina y Virginia H. Solórzano, y representa un nuevo capítulo en este complejo caso. La decisión afecta particularmente a las denuncias presentadas por J.P.P. y C.V.A., quienes habían sido objeto de respuestas absolutorias durante el juicio. Con esta nueva disposición, el Tribunal de Impugnación ha dejado sin efecto esas decisiones y ha dispuesto que el tribunal de origen emita un nuevo pronunciamiento tras revisar el cuadro probatorio, siguiendo las pautas establecidas en el fallo.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución se refiere a la valoración de las pruebas incorporadas durante el debate oral. El juez Ramón Medina destacó que en los casos de J.P.P. y C.V.A., se realizó un análisis incompleto del material probatorio, específicamente porque el tribunal de juicio no consideró un informe psicológico realizado a Rangeón. Dicho informe, elaborado por la licenciada María Andrea Bellini, había sido considerado en relación a otro de los hechos de la causa, pero no fue utilizado para evaluar las denuncias de las mencionadas víctimas.

Este informe psicológico describe, entre otros aspectos, cómo el acusado utilizó componentes de manipulación y condicionamiento en su entorno mediante la seducción. Para el juez, estos elementos son esenciales para examinar la relación del acusado con las denunciantes y no deben ser excluidos de la valoración judicial. Además, la resolución cuestionó la interpretación de la comunicación entre las mujeres como una base para inferir una supuesta actuación concertada en contra de Rangeón.

La decisión del tribunal no implica una condena automática para Rangeón. El Tribunal de Impugnación ha sido claro al señalar que el tribunal de origen puede optar por dictar una condena o mantener las absoluciones, pero deberá hacerlo después de un examen exhaustivo de las pruebas y cumpliendo con las directrices establecidas en el fallo. Asimismo, se revocaron los rechazos de las demandas civiles interpuestas por las víctimas, cuyo eventual éxito será analizado en caso de que se dicte una sentencia condenatoria.

En otro aspecto de la resolución, el tribunal confirmó la absolución de S.Y.G., rechazando los recursos de la Fiscalía y la querella. Sin embargo, la abogada de la parte querellante ha manifestado su intención de apelar esta decisión. La denuncia de S.G., quien fue la primera mujer en denunciar al productor de modas salteño, fue examinada bajo criterios de pruebas testimoniales y pericias psicológicas que fundamentaron la confirmación de la absolución.