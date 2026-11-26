El Calamar manifestó su disconformidad con la elección del estadio Único Madre de Ciudades para la definición de la Copa Argentina. La dirigencia solicitó disputar el encuentro en Buenos Aires, pero su pedido fue rechazado por la organización.

Hoy 17:23

La confirmación de Santiago del Estero como sede de la final de la Copa Argentina entre Boca y Platense generó malestar en la dirigencia del Calamar, que emitió un comunicado oficial para expresar su disconformidad con la decisión y revelar las gestiones realizadas para modificar el escenario del encuentro.

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La definición del certamen se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre, desde las 20, en el estadio Único Madre de Ciudades, luego de varios días de incertidumbre respecto a la sede.

Desde la institución de Vicente López explicaron que inicialmente habían acordado disputar la final en el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central. Sin embargo, esa alternativa quedó descartada ante la negativa del Gobierno de Santa Fe de brindar el operativo de seguridad necesario para el encuentro.

Ante esta situación, los dirigentes de Platense mantuvieron una reunión con los responsables de Torneos, empresa organizadora de la Copa Argentina, para solicitar que el partido se disputara en la Ciudad de Buenos Aires o sus alrededores.

El principal argumento estuvo relacionado con las dificultades logísticas que representa el traslado hacia Santiago del Estero, especialmente para los socios y simpatizantes que pretenden acompañar al equipo en la definición. No obstante, el pedido fue rechazado debido a compromisos comerciales asumidos por la organización.

Con la sede confirmada, la dirigencia del Calamar aseguró que trabaja en diferentes alternativas para facilitar el viaje de sus hinchas a la provincia.

El comunicado completo de Platense

"La final de la Copa Argentina se jugará el miércoles 2 de diciembre a las 20 hs en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El Club había acordado disputar el partido en el estadio de Rosario Central. Sin embargo, la empresa Torneos, que es quien organiza la Copa, notificó ayer el cambio de sede, motivado por la negativa del Gobierno de Santa Fe a prestar el servicio de seguridad.

Ante esta situación, Platense se reunió en el día de hoy con los responsables de Torneos y solicitó que la final se disputara en la Ciudad de Buenos Aires o en sus alrededores, teniendo en cuenta que la logística para ambos clubes a Santiago del Estero es compleja, en un intento de facilitar el traslado y asistencia de nuestros socios e hinchas. Dicho pedido fue rechazado, debido a acuerdos comerciales asumidos por la empresa encargada de la organización.

Con la sede confirmada, el Club ya trabaja en distintas alternativas para que la mayor cantidad posible de Calamares pueda acompañar al equipo. Las novedades se informarán por los canales oficiales".