El Presidente compartió un gráfico del ministro Federico Sturzenegger y sostuvo que los cuestionamientos sobre la falta de trabajo forman parte de un “relato” opositor.

Hoy 17:40

El presidente Javier Milei salió al cruce de las críticas de la oposición por la situación del empleo en Argentina y aseguró que, si la Población Económicamente Activa (PEA) se hubiera mantenido constante, la tasa de desempleo actual estaría por debajo del 5%.

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El mandatario realizó el planteo a través de su cuenta de la red social X, donde compartió una publicación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, acompañada por un gráfico que compara la evolución del desempleo oficial con una estimación alternativa.

“Falta de empleo: otro relato que se cae”, escribió Milei en mayúsculas. En el mismo mensaje, cuestionó al kirchnerismo y a sectores de la prensa, a los que acusó de construir “grandes relatos con una prensa adicta a sus mentiras socialistas”.

La explicación del Presidente se centró en la evolución de la Población Económicamente Activa, que comprende a las personas que trabajan o buscan empleo. Según su interpretación, si la participación laboral se hubiera mantenido en los niveles utilizados para el cálculo alternativo, el desempleo actual sería inferior al 5%.

El gráfico que compartió Sturzenegger

El ministro Federico Sturzenegger había difundido previamente la misma comparación y explicó los criterios utilizados para elaborar las dos curvas.

En el gráfico, la línea roja representa el dato oficial de desempleo, mientras que la verde muestra una estimación contrafáctica que supone una tasa de actividad constante del 45,9%. El cálculo alternativo comienza en el tercer trimestre de 2007 y utiliza información del Indec, la Encuesta Permanente de Hogares y el portal datos.gob.ar.

Sturzenegger aclaró que la serie oficial es la referencia estadística, aunque cuestionó los datos correspondientes al segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, período sobre el que sostuvo que hubo manipulación de las cifras.

El funcionario explicó que la diferencia entre ambas curvas refleja el aumento de la participación laboral registrado durante los últimos años. Bajo ese supuesto, la estimación alternativa muestra una tasa de desocupación inferior a la oficial en el tramo más reciente.

La discusión por la actividad económica y la recesión

Las declaraciones de Milei se conocieron en medio de las discusiones sobre la evolución de la actividad económica y su impacto en el mercado laboral.

El Indec difundió recientemente los datos de septiembre, que mostraron una caída de la actividad durante el tercer trimestre de 2026 y alimentaron el debate sobre una posible recesión técnica.

El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó esa caracterización y la definió como una “definición arbitraria”. También sostuvo que los indicadores de agosto y septiembre habían mostrado resultados positivos y que septiembre dejó un arrastre estadístico favorable del 0,9% para el trimestre siguiente.

Las proyecciones privadas, por su parte, muestran diferencias sobre el ritmo de recuperación. Desde la consultora Outlier señalaron que la actividad de octubre habría registrado una mejora, aunque de manera desigual entre sectores: mientras la energía mostró dinamismo, la industria pesada, la construcción y el sector automotor continuaron por debajo de los niveles del año anterior.

En tanto, desde LCG advirtieron sobre retrocesos en variables como los préstamos, el consumo de bienes durables, la construcción y distintos segmentos industriales, aunque identificaron algunos indicadores positivos en el consumo masivo.

De esta manera, el planteo presidencial volvió a poner en discusión la interpretación de los indicadores de empleo y la relación entre la participación laboral, el desempleo y la evolución de la economía.