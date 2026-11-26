El entrenador del Calamar tomó una serie de medidas para mantener la concentración del plantel y comienza a definir la formación para el duelo decisivo de la Copa Argentina en el Madre de Ciudades.

Hoy 17:58

Platense intensifica su preparación para la gran final de la Copa Argentina 2026, que disputará ante Boca Juniors el próximo miércoles 2 de diciembre en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

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En la antesala del encuentro, Martín Palermo dispuso que las prácticas se desarrollen a puertas cerradas y que sus dirigidos no brinden entrevistas, con el objetivo de mantener al plantel concentrado exclusivamente en la definición del certamen federal.

Una de las novedades para el entrenador es la recuperación de Bautista Merlini, quien estará disponible tras sufrir una distensión en el aductor izquierdo. Las bajas serán Tomás Nasif, Luciano Giménez y Santiago Quirós, afectados por lesiones de gravedad.

El Calamar llegará a Santiago del Estero con casi un mes sin competencia oficial. Su última presentación fue el 6 de noviembre, cuando venció por 2 a 0 a San Lorenzo. Durante el receso disputó un amistoso ante Colegiales, al que derrotó por 1 a 0 con gol de Juan Saborido.

Para Palermo será un encuentro especial por su condición de ídolo del Xeneize. Además, Platense afrontará la definición con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación a la Copa Libertadores 2027, independientemente del resultado de la final, gracias a la consagración de Boca en la Copa Sudamericana.

La probable formación de Platense sería con Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos o Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta y Tomás Silva; Pablo Ferreira y Martín Barrios; Guido Mainero, Franco Zapiola y Nicolás Retamar; Gonzalo Lencina.