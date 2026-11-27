El Millonario se impuso por 1-0 sobre La Gloria en un partido que dominó de principio a fin y en el que falló muchas situaciones de gol, incluidos dos penales.

28/11/2026

River Plate se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura 2026 tras vencer por 1 a 0 a Instituto en el estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio mostró pasajes de buen fútbol, aunque su falta de contundencia lo obligó a sufrir hasta el último minuto.

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El Millonario encontró rápidamente la ventaja. A los 12 minutos del primer tiempo, Santiago Espíndola sacó un remate desde afuera del área que provocó una respuesta imperfecta del arquero Marcos Ledesma. Gonzalo Montiel aprovechó el rebote y convirtió el único gol del encuentro.

River tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia apenas unos minutos después, cuando Nazareno Arasa sancionó penal por una mano de Leonel Mosevich tras un remate de Tomás Galván. Sin embargo, Sebastián Driussi estrelló su ejecución contra el palo.

El conjunto de Núñez continuó generando situaciones de peligro, pero volvió a padecer su falta de precisión en los metros finales. Incluso desperdició otro penal, una circunstancia que mantuvo abierta la definición hasta el cierre del encuentro.

Pese a las ocasiones desaprovechadas, los dirigidos por Ponzio consiguieron sostener la ventaja y celebrar una importante victoria en condición de visitante.

De esta manera, River encadenó dos triunfos en los playoffs, luego de haber superado a Lanús por 3 a 1 en los octavos de final, y mantiene viva su ilusión de conquistar el campeonato y conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

River e Independiente protagonizarán una de las semifinales

El próximo desafío del Millonario será ante Independiente de Avellaneda, que eliminó a Vélez por 3 a 1 en la definición por penales, tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos de juego.

El clásico entre el Millonario y el Rojo se disputará el próximo fin de semana, con un boleto a la gran final del Torneo Clausura en juego.