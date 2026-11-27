La autoridad monetaria retomó las adquisiciones de divisas en el mercado cambiario durante la última rueda de la semana.

Hoy 19:01

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomó este viernes la compra de dólares y cortó una racha de cuatro jornadas consecutivas sin sumar divisas a sus reservas. La entidad adquirió USD 61 millones durante la última rueda hábil de la semana, pese a que el dólar mayorista registró una leve suba.

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Con esta operación, el organismo que conduce Santiago Bausili acumula compras por USD 405 millones durante noviembre, un resultado que ubica al mes entre los de menor adquisición de divisas en lo que va del año.

Hasta el momento, el registro más bajo corresponde a septiembre, cuando el BCRA había comprado USD 473 millones.

Cuántos dólares compró el Banco Central en 2026

Desde el comienzo de la fase cuatro del programa monetario, a principios de enero, la autoridad monetaria consiguió acumular adquisiciones por USD 16.369 millones.

La cifra superó las expectativas iniciales del mercado y el objetivo que había establecido el equipo económico, que proyectaba comprar USD 10.000 millones durante todo 2026.

La última intervención se produjo luego de cuatro ruedas consecutivas sin compras en el mercado cambiario, en una jornada en la que el organismo volvió a sumar divisas a sus reservas.

El desempeño de noviembre, sin embargo, refleja un ritmo de adquisiciones inferior al de otros períodos del año, en un contexto en el que el mercado sigue de cerca la evolución de las reservas internacionales y la dinámica del dólar.