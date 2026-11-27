El Fortín recibirá al Rojo este sábado en el estadio José Amalfitani. Ambos equipos buscarán dar un nuevo paso hacia el título del fútbol argentino.

Hoy 00:23

Vélez e Independiente protagonizarán este sábado 28 de noviembre uno de los duelos de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio José Amalfitani, con el arbitraje de Facundo Tello y la transmisión de TNT Sports.

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El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega tras eliminar a Belgrano, campeón del Torneo Apertura, en una vibrante definición por penales, luego de igualar 2-2 en el tiempo suplementario.

El arquero Tomás Marchiori fue la gran figura de aquella clasificación al contener tres de los cuatro remates del conjunto cordobés.

Por su parte, Independiente viene de conseguir una importante victoria por 2-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal, con un doblete de Maximiliano Meza.

El equipo conducido por Jadson Viera intentará repetir su buena actuación como visitante y mantener viva la ilusión de conquistar el campeonato.

Ambos conjuntos ya se enfrentaron durante la fase regular, con un empate 1-1 en Avellaneda y una victoria de Vélez por 2-1 en Liniers.

Vélez vs. Independiente: hora, TV y datos del partido