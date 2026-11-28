El episodio ocurrió en una vivienda de calle Juan Felipe Ibarra. La mujer, de 38 años, reconoció haber atacado físicamente al efectivo, quien manifestó su intención de radicar la denuncia. Intervino la fiscal Analía Nóblega.

Hoy 07:57

El procedimiento se inició a partir de un llamado que alertó a la Policía sobre un conflicto de pareja en una vivienda de calle Juan Felipe Ibarra, en la ciudad de Frías. Al arribar, los efectivos encontraron a los protagonistas del incidente y comenzaron a recabar sus respectivas versiones de lo sucedido.

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La mujer, de 38 años, reconoció ante los uniformados que había agredido físicamente a su pareja, aunque aclaró que no había sido víctima de violencia por parte de él. En tanto, el sargento Canseco sostuvo que las agresiones se produjeron cuando intentaba abandonar el domicilio, en medio de una situación de convivencia conflictiva.

De acuerdo con su testimonio, además de recibir golpes y rasguños, su pareja habría destruido bolsas que contenían sus pertenencias. El efectivo manifestó que no reaccionó ante los ataques y que tenía intenciones de realizar la correspondiente denuncia.

Tras la intervención policial, el hombre se retiró del inmueble y se dirigió a la casa de su madre. La fiscal Analía Nóblega dispuso las actuaciones de rigor y ordenó que el funcionario sea sometido a una revisión médica para determinar el carácter de las lesiones denunciadas.

Ambos fueron convocados a comparecer ante el Ministerio Público Fiscal para formalizar sus respectivas presentaciones.