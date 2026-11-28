Los termenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas que alcanzarán los 32.7 °C. Sin embargo, se anticipan lluvias para los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy, los termenses pueden esperar un clima soleado y agradable en Termas de Río Hondo. La temperatura actual se encuentra en 19.8 °C, con una sensación térmica de 21 °C, lo que promete un inicio de jornada placentero.

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A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 32.7 °C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad se mantiene en un 81%, lo que podría hacer que la sensación térmica se eleve un poco más.

El viento, soplando a 5.4 km/h desde el noreste, contribuirá a que la jornada sea más fresca y confortable para los termenses. Es un buen momento para salir y disfrutar de las bellezas naturales de la región.

Sin embargo, a partir de mañana, se prevé que la situación cambie. Se anticipan lluvias irregulares en las cercanías, con mínimas de 20.7 °C y máximas de 34.7 °C, lo que podría afectar algún plan al aire libre.

El pronóstico para el lunes también indica lluvias irregulares, con mínimas de 21.6 °C y máximas que alcanzarán los 35.9 °C. Por lo tanto, es recomendable que los termenses se preparen para un fin de semana con cambios climáticos inminentes.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.