La atleta santiagueña se consagró campeona de su categoría en los 5 kilómetros y obtuvo el quinto puesto en los 21 kilómetros del Desafío Monumental de Brasilia. Además, sumó otro destacado resultado internacional durante la Megafinisher Sudamericana de Asunción, Paraguay.

Hoy 11:19

María Teresa Díaz tuvo una destacada participación internacional en la Megafinisher Maratón Monumental Brasilia 2026, donde consiguió el primer puesto en los 5 kilómetros y el quinto lugar en los 21 kilómetros, ambos resultados dentro de la categoría de 65 a 69 años.

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La deportista santiagueña completó el exigente Desafío Monumental de Brasilia, que contempló dos competencias disputadas durante jornadas consecutivas, el 21 y 22 de noviembre, y logró subir a lo más alto del podio en una de las pruebas.

El sábado 21 de noviembre, Díaz participó en la distancia de 5 kilómetros, donde se consagró campeona de su categoría y recibió el trofeo correspondiente al primer puesto.

Al día siguiente, volvió a competir, esta vez en la prueba de 21 kilómetros, en la que consiguió una meritoria quinta posición dentro de su categoría.

Gracias a sus actuaciones en ambas jornadas, la atleta también obtuvo el Trofeo Desafío Monumental Brasilia, que reconoce su participación en las dos distancias del evento.

Una destacada actuación internacional

María Teresa Díaz fue la única representante argentina que consiguió un podio en el Desafío Monumental de Brasilia, gracias a su victoria en los 5 kilómetros.

El resultado cobra especial relevancia por la exigencia de afrontar dos carreras de diferentes distancias en días consecutivos, demostrando su preparación y regularidad en las competencias de atletismo.

También consiguió un podio en Paraguay

Su destacada temporada internacional incluye otro importante resultado en la Megafinisher Sudamericana 2026, disputada en Asunción del Paraguay.

En aquella competencia, María Teresa obtuvo el segundo puesto en su categoría y se convirtió en una de las dos representantes argentinas que lograron subir al podio.

De esta manera, la atleta santiagueña continúa sumando logros en el atletismo internacional, con actuaciones que reflejan su constancia, esfuerzo y compromiso con la actividad deportiva.