La pareja celebró una fecha especial con un imponente arreglo floral y un hilo rojo, un elemento que simboliza la conexión entre dos personas destinadas a encontrarse.

Hoy 15:35

Mauro Icardi sorprendió a Eugenia "La China" Suárez con un regalo especial para celebrar los 731 días de relación. El futbolista preparó un enorme ramo de 731 rosas rojas, acompañado de cartas manuscritas y un detalle que no pasó inadvertido: un hilo rojo que la actriz sostenía entre sus dedos.

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La celebración quedó registrada en una serie de imágenes que el delantero compartió en sus historias de Instagram. En una de las fotografías se puede ver a Suárez sentada frente a una mesa cubierta de hojas escritas a mano, mientras detrás de ella sobresale un imponente arreglo floral, decorado con moños bordó y papel en tonos claros.

Junto a la postal, Icardi le dedicó un mensaje romántico: "Buennnn Día mi hermosa Princesa. Feliz Aniversario. Te Amo. 731 Días, 731 Rosas".

La cantidad de flores no fue casual: el futbolista eligió una rosa por cada día que lleva junto a la actriz, convirtiendo el obsequio en el protagonista de la celebración.

El hilo rojo que conectó su presente con una película de su pasado

Sin embargo, hubo otro elemento que despertó curiosidad entre los seguidores de la pareja. En las imágenes, la China aparece sosteniendo y enrollando entre sus dedos un fino hilo rojo, un símbolo asociado con una antigua leyenda oriental sobre las personas destinadas a encontrarse.

Según esa creencia, dos personas que están destinadas a compartir sus vidas permanecen unidas por un hilo invisible, que puede estirarse o enredarse, pero nunca romperse, sin importar la distancia o las circunstancias.

La elección también remitió a un capítulo importante de la historia personal de Suárez: la película "El hilo rojo", que protagonizó junto a Benjamín Vicuña en 2015.

El filme, dirigido por Daniela Goggi, cuenta la historia de Abril y Manuel, dos personas que se reencuentran años después de una conexión marcada por aquella leyenda oriental.

El rodaje quedó envuelto en una fuerte polémica mediática luego de que Carolina "Pampita" Ardohain, entonces pareja de Vicuña, denunciara haber encontrado al actor y a la China Suárez en una situación íntima dentro de un motorhome.

El episodio generó un enorme revuelo y marcó el comienzo de una historia sentimental entre Vicuña y Suárez, quienes posteriormente tuvieron dos hijos, Magnolia y Amancio. La relación terminó en 2021.

Un aniversario después de una escapada romántica

La celebración de los 731 días llegó pocos días después de que Icardi y la China compartieran una escapada a Carmelo, Uruguay, donde publicaron imágenes disfrutando de paisajes rurales, viñedos y momentos de intimidad.

Durante ese viaje también intercambiaron mensajes románticos en redes sociales. En una de las publicaciones, el futbolista le dedicó la frase "Dame esa sonrisa toda la vida", mientras que en otra describió a la actriz como "Belleza salvaje".

Esta vez, el ramo de rosas fue el gran protagonista del aniversario. Sin embargo, el hilo rojo terminó convirtiéndose en el detalle más comentado, al conectar el presente sentimental de la actriz con una historia de su pasado que todavía genera repercusiones.