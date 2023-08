Elon Musk develó cómo se llamaran los "tuits" en X

El magnate norteamericano no da marcha atrás con el rebranding de Twitter a pesar de las críticas de los usuarios.

Continúa la polémica por el controvertido rebranding de la red social Twitter, pronto dejará llamarse de esa manera en Google Play y Elon Musk adelantó cómo se llamará el 'tuit' y el 'RT'. Más allá de las críticas de los usuarios por los cambios que le están haciendo a la marca, hay unanimidad en el hecho de que Twitter está perdiendo sus grandes rasgos de identidad y una de las dudas era cómo iban renombrar al "tuit" y el "RT". Según anticipó Elon Musk, dado que el rebranding no está terminado, a partir de ahora el "tuit" pasará a llamarse "post", por lo que el "RT" sería "Re post". Este podría el fin del misterio pero con el magnate tomando decisiones nunca se sabe. Desde que compró Twitter, ahora X, la marca no dejó de estar en el centro de las críticas, primero por el intento de la privatización de la red social, los límites en las visualizaciones de tuits por problemas con los servidores y el desmantelamiento del equipo que trabajaba en la empresa. Desde que Elon Musk está al frente de la compañía el valor bursátil se desplomó drásticamente. De hecho, con gigantes como Meta oliendo sangre, ya están buscando competir contra X con Threads, el servicio ligado a Instagram que todavía, por cuestiones de privacidad, todavía no ha llegado a Europa.