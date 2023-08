La China Suárez dejó el rubio y enamoró a sus seguidores con su nuevo look

La actriz despertó suspiros de sus seguidores tras compartir su tremenda transformación.

La China Suárez dejó de lado el rubio para apostar al morocho, y sus fanáticos enloquecieron: “Sí, ese color”, “Ese color te queda bomba” y “Uno cree que su color es el rubio y luego la ves con éste y te quedás anonadada”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios plasmaron en su muro.

Desde hace unos días, Eugenia La China Suárez se encuentra de vacaciones con sus hijos aprovechando el clima veraniego en los Estados Unidos. La actriz pasó de las playas de Miami a las atracciones de Disney en Orlando, siempre en compañía de Rufina, su hija mayor con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

En sus redes sociales, Eugenia fue compartiendo algunas de las excursiones con los niños o parte de las diferentes actividades que realizan. En ese panorama, en las últimas horas mostró un nuevo look en su cabello, adquiriendo una tonalidad más oscura. Como suele ocurrir en estos casos, sus seguidores reaccionan al instante expresando sus opiniones, y esta vez no fue la excepción. Pero el dato destacado fue la inmediata reacción de su amiga Lali Espósito, que aprobó sin rodeos el cambio de look.

“Es el color”, escribió junto a la publicación de su amiga y compañera de Rincón de Luz, el ciclo televisivo que las hizo populares, hace ya más de 20 años, aunque luego volvieron a trabajar juntas en la producción de Cris Morena, Casi Ángeles. En esta oportunidad, Lali halagó el nuevo estilo de la actriz y a sus palabras agregó un emoji de una carita feliz con dos corazones rojos en los ojos.