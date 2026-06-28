El arco político respaldó la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete: "Es la persona indicada"

El actual ministro del Interior reemplazará a Manuel Adorni. Tras el anuncio, dirigentes del oficialismo y del PRO expresaron su apoyo al flamante funcionario, que asumirá formalmente el martes en la Casa Rosada.

Hoy 21:57

El presidente Javier Milei confirmó este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia el sábado. El hasta ahora ministro del Interior se convirtió en el elegido por el Gobierno para encabezar una nueva etapa del gabinete nacional.

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La designación fue anunciada por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía junto a Santilli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo", expresó el Presidente.

Santilli llega al cargo con respaldo de los principales sectores del oficialismo. Mantiene una relación cercana con Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, además de contar con el apoyo de Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de su desembarco en la Jefatura de Gabinete.

Tras el anuncio, el flamante funcionario agradeció la confianza del Presidente y aseguró que afronta el desafío con el compromiso de fortalecer la gestión.

"Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia", expresó Santilli, quien además sostuvo que trabajará en equipo para avanzar con las reformas impulsadas por la administración libertaria.

También agradeció la confianza de Javier Milei y Karina Milei, y afirmó que pondrá todo su esfuerzo para profundizar las transformaciones que, según indicó, el país necesita desde hace décadas.

Amplio respaldo político

El nombramiento generó numerosas muestras de apoyo desde distintos sectores del oficialismo y del PRO.

La presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, felicitó a Santilli y aseguró que el Congreso acompañará su gestión para avanzar con las leyes impulsadas por el Gobierno.

El expresidente Mauricio Macri reveló que habló con el flamante jefe de Gabinete antes del anuncio oficial y celebró su designación, al considerar que contribuirá a fortalecer la gestión y dar estabilidad política al Gobierno.

En la misma línea se pronunciaron el PRO, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, los gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, además de otros dirigentes nacionales que destacaron la experiencia política y la capacidad de diálogo de Santilli.

Por su parte, el vocero presidencial Adrián Ravier informó que este lunes comenzará la transición entre Manuel Adorni y Diego Santilli, mientras que la jura del nuevo jefe de Gabinete quedó programada para el martes 30 de junio a las 16, en la Casa Rosada.

Con este cambio, el Gobierno busca dejar atrás la crisis política que derivó en la salida de Adorni y relanzar la gestión con una nueva conducción en uno de los cargos más importantes del Poder Ejecutivo.