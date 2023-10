Felipe Pettinato fue imputado por incendio seguido de muerte y solicitaron su indagatoria

La solicitud de esta medida fue presentada por el fiscal Martín Mainardi, quien está a cargo de la investigación sobre el incidente que resultó en la trágica muerte del neurólogo Melchor Rodrigo en mayo de 2022.

Un año y cinco meses después, el fiscal Martín Mainardi decidió imputar a Felipe Pettinato por el incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en Recoleta, en donde falleció su neurólogo, Melchor Rodrigo. También, el fiscal pidió su declaración indagatoria. La acusación, precisamente, es por el delito de incendio seguido de muerte. La decisión de avanzar con la acusación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47

En el hecho, las consecuencias del incendio para médico y paciente fueron llamativamente dispares. El cuerpo de Melchor fue encontrado en el lugar por los bomberos totalmente calcinado. Las llamas lo alcanzaron y lo consumieron. Sin embargo, Felipe, hijo del conductor Roberto Pettinato, salió de la escena sin un rasguño.

Según se pudo constatar del análisis de los celulares y dispositivos electrónicos que se encontraron en el lugar, y cuya pericia se demoró por el estado en el que se encontraban, efectivamente Felipe invitó a Melchor a cenar a su casa. También se corroboró que el médico tenía planeado radicarse en el exterior y que dejaría de atender a Felipe, cosa que el hijo del ex saxofonista de Sumo, ya sabía y posiblemente lo angustiaba.

En su dictamen, al que accedió Infobae, el fiscal dice que profundizará la investigación contra Pettinato no solo por la muerte de Rodrigo, sino porque se encontraron en su casa recetas falsificadas. “habría utilizado recetarios de una clínica y el sello de un exmédico suyo y luego habría completado la prescripción con su firma. También podría haber usado el sello de Rodrigo y sus recetarios, los cuales completaba y falsificaba su firma”, asegura el texto.

La hipótesis surge del hallazgo dentro de la casa de recetas en blanco y sellos en la habitación y por la información que surgió del peritaje efectuado por los especialistas de la Procuración sobre una computadora encontrada en el dormitorio de Felipe.

Para el fiscal, no hay dudas de que fue Felipe Petinatto quien habría causado las llamas y que no habría hecho nada para ayudar a su neurólogo y amigo. Lo explica así: “Aunque no existen dudas de que [Pettinato] clamó insistentemente que ayudaran a su amigo, debemos concluir que no existe ninguna evidencia que indique que haya hecho algo al inicio del fuego, para intentar rescatar a Melchor Rodrigo de un incendió que él mismo generó”.

¿Cómo comenzó el incendio? La Justicia llegó a una conclusión en base al trabajo pericial del cuerpo de bomberos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires: “Pettinato habría combinado la llama del encendedor con un aerosol y/o con algún otro producto inflamable y lo aplicó sobre los elementos textiles próximos a la víctima, produciéndose de inmediato un fuego que se expandió con velocidad hacia todos los elementos inflamables que había en el lugar, tales como las prendas de vestir, almohadones, acolchado y los elementos constitutivos del sillón”

Mainardi, fue particularmente duro contra Pettinato en relación al inicio del incendio: “Lo que desencadenó el incendio que se cobró la vida de una persona no se trató de un accidente fortuito, ni de un acto imprudente, sino del actuar de Felipe Pettinato que inició un fuego peligroso dentro de su departamento, sabiendo -o debiendo saber- el peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, y para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de su amigo, Melchor Rodrigo, quien estaba ahí dormido e imposibilitado de reaccionar si el fuego se descontrolaba como efectivamente ocurrió”