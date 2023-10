Ecuador logró un triunfazo en la altura ante Bolivia

El seleccionado ecuatoriano derrotó a su par boliviano por 2-1 y logró su segundo triunfo al hilo en las Eliminatorias.

Bolivia cayó 2-1 con Ecuador, con goles de Kendry Páez y Luis Díaz para los ecuatorianos; Rodrigo Ramallo descontó para los bolivianos, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionado local no pudo hacerse fuerte en la altura y sigue sin victorias en el certamen clasificatorio, mientras que el ecuatoriano encadenó su segunda victoria consecutiva.

Bolivia quiso ser protagonista en La Paz ante un Ecuador que llegó con ilusión de ganar. La Tri llegó primero con su joven estrella Kendry Páez, quien remató desde afuera, pero el arquero Guillermo Viscarra contuvo sin problemas. Sin embargo, la Joya ecuatoriana tuvo su revancha en el final del primer tiempo. Páez enfrentó al arquero Viscarra y definió con calidad para abrir el marcador y a su vez convertirse en el jugador más joven en marcar en toda la historia de las Eliminatorias Sudamericanas de Conmebol.

En el complemento, el conjunto boliviano intentó igualar las cosas. Carlos Roca probó desde lejísimos y llegó a complicar a Moisés Ramírez, pero sin peligro de gol. El defensor volvió a tener una chance similar aunque no pudo concretar. No obstante, el empate llegó. A los 37 minutos, Rodrigo Ramallo recibió dentro del área, giró y disparó para igualar las cosas en La Paz con un golazo. Aunque el partido no iba a terminar con paridad en el resultado gracias a una asistencia de Caicedo a Kevin Rodríguez que recibió a las espaldas de la defensa local y puso 2-1 a favor de la Tri. Ecuador logró un triunfazo en la altura y cosechó su segunda victoria al hilo en el presente torneo clasificatorio, mientras que Bolivia sigue sin sumar victorias ni empates.