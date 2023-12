Con una balada pop que enamora, Santiago Costas presenta su primera canción: “Inconsciente”

De manera independiente, en busca de expandir su camino musical, el ex participante de La Voz Argentina apuesta a un nuevo género y habló en exclusiva con Diario Panorama: la producción de un álbum, su relación con Leo Dan y un mensaje para los santiagueños.

Por Álvaro Cortez | Sin discográfica y de manera independiente, Santiago Costas - ex participante de La Voz Argentina- lanzó su primera canción tras su paso por el reality de Telefe (2021), en busca de expandir y apostar por su camino musical: “Inconsciente”, una balada pop que enamora.

Tras el lanzamiento, el joven santiagueño dialogó en exclusiva con Diario Panorama y abordó diferentes temáticas en relación a su camino, tras llegar a octavos de final en el certamen de canto. En este sentido, destacó: “La Voz me abrió muchísimas puertas, tanto en Santiago del Estero como en diferentes provincias de Argentina”.

Durante 2022 participó de múltiples shows y recuerda que “fue un año muy lindo”, donde se enfocó en la música y en diferentes grabaciones que aún no salieron. En 2023 comenzó a estudiar Programador Universitario en Informática y, aunque le demanda mucho tiempo, busca seguir con la música.

“Tenía como objetivo sacar `Inconsciente´ cuanto antes, pero siempre pasaba algo y no podía grabar. Mi objetivo era lanzarlo antes de que termine el año y finalmente se dió… pero ahora tengo que seguir componiendo, mi nuevo objetivo es hacer un álbum”.

`Inconsciente´

La balada pop salió a la luz el pasado jueves, de manera simultánea en todas las plataformas digitales, y en el caso de YouTube cuenta con un video musical -desde el estudio de grabación- donde se lo puede ver a Santiago Costas vibrar al ritmo de la melodía.

“Inconsciente es un tema romántico, de amor, lo hice hace bastante tiempo y lo tenía guardado”

Respecto al proceso, el santiagueño contó que “fue genuino, nació en mi casa imaginándome cosas románticas con mi pareja actual cosas románticas y dejando fluir las melodías con la guitarra”. Sobre los trabajos en el estudio, contó que junto a GMusik -productor- y Emiliano Moya -Film Maker- (de quienes destacó su desempeño) produjeron la musicalización y el contenido audiovisual.

Consultado sobre la elección de “Inconsciente” para bautizar a la canción, Santiago Costas reveló que “nació con la letra, por el estribillo” y afirmó que no tiene una historia particular detrás. En relación a esto, profundizó su pensamiento y se sinceró al expresar lo que siente en relación a la estrofa principal que recita “a dónde voy sin saber no importa si total con vos aprendo a sentir”.

“El futuro está lleno de complicaciones pero todo se hace más cómodo y lindo porque tengo a mi amada que me acompaña”, expresó Costas.

En este contexto, el joven se refirió a su elección y al abordaje de los géneros musicales y explicó: “Es otro de los motivos por los que me demore en sacarlo porque no sabía por cual inclinarme”.

“Finalmente fui por una balada pop, pero no quiere decir que me voy a encerrar en eso, pienso en sacar algo más movido en los próximos temas, como una cumbia y algo de folclore también”

Proyectos a futuro

Santiago Costas habló de los proyectos en los que trabaja y contó que “en el corto plazo, la idea es seguir escribiendo, grabando y brindando shows”. En este sentido, compartió con El Portal Líder de Información que este sábado “probará suerte” en el Pre-Cosquín que se desarrollará en las instalaciones del Nodo Tecnológico.

“En enero se vienen muchos festivales y más adelante la Salamanca, la idea es golpear puertas tanto en Santiago del Estero como a nivel regional o nacional. Ahora tengo canciones para grabar y en cuanto a los géneros estoy abierto a cualquier tipo. Actualmente escucho el Grupo Frontera y me encanta lo que hacen”.

Sus referentes y un mensaje para los santiagueños

Sobre el cierre, el cantante santiagueño habló de su admiración por la música y mencionó a Leo Dan, a quién definió como su “gran referente”. “Más allá de haberlo conocido, me gusta las producciones variadas que tuvo… salió de Santiago del Estero, de Atamisqui, hizo folclore y otros géneros con los que le fue bien”.

En este sentido, se sinceró y dio a conocer que el cantautor santiagueño, radicado en Miami, le cedió su obra “Tú Lo Tienes Todo”.“El me dio una canción suya, pero no pude sacarla, la reversioné y la hice mía… posiblemente sea la próxima que saque”.

Finalmente, Santiago Costas dejó un mensaje para los santiagueños a quienes -sin importar la edad- les deseó: “No abandonen lo que les gusta, tienen que intentar porque algo lindo va a salir de ese proceso. Para mi la musica es vida, es salir un poco de la realidad cruda que estamos viviendo”.