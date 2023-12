Revelan que Sean Gunn interpretará a un peligroso villano en el Universo DC

Según Deadline interpretará a Maxwell Lord, personaje creado por Keith Giffen, J.M. DeMatteis y Kevin Maguire.

Inicialmente fue creado como un hombre de negocios astuto y poderoso que era un aliado de la Liga de la Justicia, pero más tarde se convirtió en enemigo de Wonder Woman y la propia Liga.

El medio señala que no está claro si el personaje aparecerá en forma de cameo en 'Superman: Legacy', película dirigida por su hermano James Gunn cuyo estreno llegará en julio de 2025. La otra opción sería que se haga referencia a Maxwell Lord, para luego aparecer en otros proyectos posteriores. No será la primera vez en la que Maxwell Lord aparece en una película de DC, pues ya tuvo un papel destacado en 'Wonder Woman 1984', siendo interpretado por Pedro Pascal.

Anteriormente Sean Gunn ha interpretado algunos personajes tanto de Marvel como de DC en diferentes películas dirigidas por James Gunn. En el lado de Marvel, Gunn interpretó al eventual miembro de los Guardianes de la Galaxia Kraglin Obfonteri, mientras que en DC el actor dio vida a Weasel/Calendar Man en 'El escuadrón suicida' (2021), personaje que volverá a interpretar junto con G.I. Robot en la futura serie animada, 'Creature Commandos'.

