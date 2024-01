Bono elogió a Armani y remarcó su deseo de atajar en River: “Es un sueño pendiente”

El arquero marroquí, figura del Mundial de Qatar y actualmente en Al-Hilal de Arabia Saudita, volvió a hablar maravillas del Millonario.

Los hinchas no solo remarcan su amor por un club cuando ganan un partido o un título. Lo hacen día tras día y cada vez que pueden. Como Yassine Bounou, mejor conocido como Bono, arquero de largo recorrido en Europa y figura en el último Mundial de Qatar, quien volvió a manifestar fanatismo millonario y su sueño de cruzarse la banda roja en un futuro no muy lejano.

El arquero marroquí, que dejó una huella imborrable en Sevilla de España (fue campeón cuatro veces), se incorporó meses atrás al Al-Hilal de Neymar y su contrato en Arabia Saudita finaliza a mediados de 2026. En ese entonces ya tendrá 36 años y podría cerrar su exitosa carrera en Núñez, siempre y cuando esté en buen nivel.

En una entrevista con Ezzequiel, a Bono le consultaron cuáles eran sus sueños pendientes y fue claro: "Ganar un título con la selección y jugar en River". Además, en la misma nota volvió a ubicar a Ariel Ortega como el máximo ídolo de su infancia y también aseguró que el Millonario es el mejor equipo del fútbol argentino y Franco Armani el N°1 más destacado.

Meses atrás, TyC Sports le dio la oportunidad al guardián de Marruecos de cruzar algunas palabras con el Burrito. Apenas escuchó la voz del jujeño, no pudo ocultar su felicidad y le confesó que estuvieron cerca de encontrarse hace poco: "Cuando te vi en la despedida de Maxi Rodríguez (NdR: el pasado 24 de junio en la cancha de Newell´s) me quise morir. Maxi me invitó para ir pero no podía, porque jugábamos con la selección en Sudáfrica y tenía compromisos con la familia también. Pero cuando te vi dije: ´No puede ser, tendría que haber ido de cualquier forma´. Pero bueno, ya vendrá otro momento en el que nos podamos juntar y hablar tranquilamente".

El divertido diálogo entre Bono y Ortega

Ortega, pícaro, le devolvió la gentileza y lo desafió a un reto para cuando se crucen en persona: "Yo lo sigo mucho en Sevilla (ahora está en Al-Hilal) y en la selección. Es un arquero muy rápido. Cuando nos veamos personalmente le voy a patear un penal, ja. Vamos a probarlo".

La conversación derivó en la habilidad que tenía el Burrito para picar la pelota. Con esta técnica, volvió locos a todos los arqueros. Sin embargo, Ortega expresó que hubiera sido complicado tirarle la pelota de emboquillada a Bono. El golero, risueño por la charla, consideró que igual lo hubiese engañado: "Si en la Liga de España me la pica cualquiera, imaginate vos. Si me tiro al suelo, me la picarías seguramente".

En este sentido, Bono contó que tiene dos goles favoritos de Ortega por esta vía: "El que más me gusta es el que le hizo a Ferro (1997), que se va cerrando hacia a la izquierda y la pica con la zurda. Es increíble. Otro muy lindo también es el que le hizo a San Lorenzo (2006)".