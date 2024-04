Cómo elegir el producto perfecto para el cuidado del cabello

La reconstrucción capilar es un desafío que deben enfrentar aquellos que sufren por un pelo dañado. Un reconocido estilista, explicó los detalles de cada uno y brindó recomendaciones sobre su aplicación.

Para cuidar el cabello de manera correcta se debe saber qué productos utilizar, pero a la hora de comprarlos se presentan una gran variedad de opciones sobre las cuales se tiene que decidir. Sus diferencias radican en los ingredientes y en los diversos efectos que pueden producir en el pelo. Por eso, es sumamente importante conocer las características de cada uno.

Es fundamental desmitificar los términos y productos que utilizamos a diario. En el mundo de la belleza capilar, a menudo se nos presentan términos como “acondicionador de uso diario”, “tratamientos profundos” y “acondicionadores sin enjuague constructores del enlace capilar”, pero entender la diferencia entre ellos puede ser cómo desenredar un nudo complicado.

Hace unos meses, hable de la tecnología molecular de los productos constructores de enlace capilar, que en el 2023 fue una tendencia dentro de los lanzamientos más importantes de la industria del cuidado del cabello, especialmente dentro de los productos para el cabello.

En este 2024 la tendencia sigue, pero también las dudas alrededor de qué es realmente, para qué sirve, cuál es la diferencia entre otros productos, así que permítanme despejar las dudas y arrojar luz sobre estos tres tipos de productos esenciales para el cuidado del cabello.



Acondicionador de uso diario: nutrición diaria para tu cabello

Empecemos por el acondicionador de uso diario. Fue diseñado para su uso después del shampoo. Aplícalo y déjalo actuar de 2 a 3 minutos, asegúrate de enjuagarlo bien. Su función principal es desenredar el cabello, sellar la cutícula y agregar humedad. Su liviana fórmula no deja residuos grasos en el cabello, lo que lo hace perfecto para uso frecuente.

Son ideales para todo tipo de cabello y son especialmente beneficiosos para aquellos que luchan contra el frizz y la sequedad.

Recuerda que el acondicionador no se aplica en la raíz, siempre de medios a puntas porque te puede llegar a engrasar el cuero cabelludo.

Tratamientos profundos: terapia intensiva para tu melena

Es un spa para tu cabello, ya que están diseñados para proporcionar hidratación y reparar el daño. Son una excelente manera de revitalizar el cabello seco, dañado o sobre procesado. Los tratamientos profundos son más concentrados y ricos en ingredientes reparadores como proteínas, y aceites nutritivos como el extracto de cacao, el aceite de macadamia, de argán, jojoba, entre otros.

Se aplican después del shampoo y se dejan actuar durante un período de tiempo más largo, generalmente de 10 a 30 minutos, para permitir que los ingredientes penetren profundamente en la fibra capilar y reparen el cabello desde adentro hacia afuera. Algunos los puedes dejar actuar toda la noche. Puedes aplicar calor, poniéndote una gorrita plástica y una toalla.

Te recomiendo que, si usas las herramientas de calor diario o seguido, y tienes el cabello muy procesado, los uses frecuentemente ya que tu cabello necesita una dosis extra de nutrición.

Acondicionadores sin enjuague constructores de enlaces capilares: recuperación de cabello dañado

La cereza del pastel, en cuanto a tendencia y tecnología se refiere, son los acondicionadores sin enjuague constructores de enlaces capilares. Están compuestos por ingredientes y tecnología de punta que cumple una función específica: reconstruir los enlaces capilares (bond builders). Estos productos están diseñados para fortalecer y reconstruir los enlaces de queratina en el cabello, lo que ayuda a prevenir el daño y la rotura.

A diferencia de los acondicionadores tradicionales o tratamientos de hidratación profunda, los acondicionadores sin enjuague se dejan en el cabello y no se enjuagan. Están formulados con ingredientes especiales como proteínas, aminoácidos y péptidos que se adhieren a la estructura del cabello y refuerzan su integridad, podría decir que en ocasiones lo dejan casi como un cabello virgen. O sea, son una especie de pegamento para las puntas abiertas y maltratadas de tu cabello. Estos acondicionadores sin enjuague constructores de enlaces capilares son ideales para el cabello dañado, fino o propenso a la rotura, y pueden ser especialmente beneficiosos después de tratamientos químicos o térmicos.

Algo muy importante, si tienes las puntas demasiado dañadas y abiertas, te recomiendo que primero te cortes las puntas y después comiences tu rutina de cuidado con este tipo de productos.

Tipos de ingredientes con los que están compuestos los acondicionadores sin enjuague constructores de los enlaces capilares

Los tipos de ingredientes principales que construyen los enlaces capilares suelen ser proteínas específicas, aminoácidos y péptidos. Este cóctel trabaja en conjunto para recuperar y hacer tu cabello más sano, brillante y hermoso. Aquí te explico los detalles sobre cada uno:

Proteínas: las proteínas son esenciales para la salud del cabello y la construcción de la fibra capilar, son como los ladrillos o bloques en una pared. La queratina es la proteína que forma el cabello. Generalmente los productos constructores de la fibra capilar (bond builders) contienen proteína hidrolizada como la de queratina o la de arroz, por ejemplo, que fortalecen el cabello desde adentro. Es importante que sea hidrolizada ya que eso significa que tiene la capacidad de retener agua, lo que provoca que la hidratación para tu cabello se deposite mejor.

Proteína de Queratina Hidrolizada: la queratina es una proteína fibrosa clave en el cabello, y la forma hidrolizada es capaz de penetrar en la cutícula del cabello para fortalecerlo y repararlo desde adentro. Se puede encontrar en acondicionadores sin enjuague y tratamientos capilares, generalmente en concentraciones de alrededor del 2 al 5%.

Proteína de Arroz Hidrolizada: es beneficiosa para el cabello por varias razones. Fortalece el cabello, repara el daño, aumenta la elasticidad, hidrata, es para todo tipo de cabello. Contiene cierto porcentaje de aminoácidos lo que ayuda a fortalecer la estructura del cabello de adentro hacia afuera.

Proteína de Trigo Hidrolizada: esta proteína es conocida por sus propiedades reparadoras y acondicionadoras. Ayuda a fortalecer el cabello, reducir la rotura y mejorar su manejabilidad. Se encuentra comúnmente en acondicionadores sin enjuague y productos de tratamiento, con concentraciones típicas entre el 2 y el 4%.

Aminoácidos: los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas y juegan un papel fundamental en la reparación y regeneración del cabello. Algunos aminoácidos específicos, como la arginina, la cisteína y la prolina, son conocidos por sus propiedades reparadoras y fortificantes. Estos aminoácidos pueden ayudar a reconstruir los enlaces de queratina y mejorar la elasticidad y la resistencia del cabello.

Arginina: la arginina es un aminoácido clave para la salud del cabello, ya que estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, promoviendo así un crecimiento capilar saludable. También fortalece el cabello y mejora su elasticidad. Los productos capilares pueden contener arginina en concentraciones de aproximadamente el 1 al 2%.

Cisteína: la cisteína es un aminoácido rico en azufre que forma parte de la estructura de la queratina en el cabello. Ayuda a fortalecer y reparar los enlaces de queratina, lo que resulta en un cabello más fuerte y resistente. Los productos capilares pueden contener cisteína en concentraciones de alrededor del 0.5 al 1%.

Prolina: la prolina es un aminoácido que desempeña un papel crucial en la síntesis de colágeno, una proteína importante para la estructura del cabello y la piel. Ayuda a fortalecer el cabello y a mantener su estructura. Se encuentra en productos capilares en concentraciones de aproximadamente el 0.5 al 1%.

Péptidos: los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos que pueden penetrar más profundamente en la estructura del cabello y proporcionar beneficios específicos. Los péptidos de fortalecimiento capilar están diseñados para unirse a las áreas dañadas del cabello y fortalecer su estructura interna, y pueden ayudar a mejorar la resistencia del cabello, reducir la rotura y promover un cabello más saludable en general.



Péptidos de Cobre: estos péptidos estimulan la producción de colágeno y elastina en el cuero cabelludo, promoviendo un crecimiento capilar saludable y fortaleciendo el cabello desde la raíz. Se encuentran en productos capilares en concentraciones de alrededor del 0.1 al 0.5%.

Péptidos de Queratina: ayudan a reconstruir los enlaces de queratina en el cabello, fortaleciendo su estructura interna y reduciendo la rotura. Se pueden encontrar en acondicionadores, tratamientos y sueros capilares en concentraciones de aproximadamente el 1 al 2%.

Péptidos de Colágeno: ayudan a mejorar la elasticidad y la hidratación del cabello, dejándolo suave y flexible. Se utilizan en productos capilares en concentraciones de alrededor del 1 al 2%.

Cuando se combinan en formulaciones adecuadas, estos ingredientes pueden trabajar en sinergia para reconstruir y fortalecer el cabello desde adentro, ayudando a restaurar su salud, brillo y elasticidad natural. Es importante destacar que los resultados pueden variar según la condición actual del cabello y la regularidad del uso del producto.



Es importante tener en cuenta que los porcentajes de estos ingredientes pueden variar según la formulación específica del producto y la marca. Siempre es recomendable leer detenidamente la lista de ingredientes y seguir las instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante. En conclusión, deben estar informados si quieren llevar un cuidado del cabello consciente y atacar los problemas con el producto adecuado.



Siempre tienes que usar acondicionador después del shampoo, salvo en contadas ocasiones donde te apliques un tratamiento o un acondicionador sin enjuague de construcción de enlaces capilares (bond builder). Cuando uses un bond builder, espera 5 minutos a que actúe y después peina como acostumbras. Si usas cualquier otro acondicionador sin enjuague (Leave in), te recomiendo uses acondicionador después del shampoo y luego el leave in.



Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional.