Momi Giardina habló del supuesto romance con Marcelo Tinelli: “Un poco comí ahí”

La conductora de Luzu sorprendió con una revelación impactante en respuesta a una pregunta clave de Flor Vigna, quien fue invitada a su programa.

Lo que contó Momi Giardina el aire del programa de streaming en el que participa dejó sin palabras a todos sus compañeros. Acorralada por una pregunta que le hizo Flor Vigna, la bailarina, finalmente, confirmó que tuvo una breve relación con Marcelo Tinelli.

“Voy a ocupar el lugar de la gente acá. A mí me quedó la duda. ¿Vos has salido con Tinelli o no? Yo quiero saber todo”, lanzó la cantante, para poner en apuros a la bailarina, en pleno diálogo que estaban teniendo en Nadie dice nada.

Sorprendida por lo que le habían preguntado, esta vez, Momi se vio sin salida. En otras oportunidades sí había podido eludir la respuesta, pero no tuvo posibilidad de escapatoria.

“Te amo”, le contestó a Vigna, pero seguía sin responder lo que todos querían saber. “¿Cuál era la pregunta?”, repitió El Pollo Álvarez, el conductor del ciclo en reemplazo de Nico Ochiatto. “Ah, sí. Un poco comí, ahí”, aseguró, tajante Momi, ante el shock reinante entre los que estaban en el estudio.

Entonces, Momi, con la complicidad de Santi Talledo, empezó a hacer un juego casi sexual con el micrófono, dando a entender una de las posiciones sexuales que tuvo con el famoso conductor televisivo.

“Yo en mi carrera lo dije; pete a pete”, agregó la panelista, con mucho sarcasmo. “No vamos a renegar del pasado”, aportó su compañero, que le sacaba dramatismo al tema con humor.

Frente a lo que se generó, Momi insistió. “Con Marcelo, la típica, somos buenos amigos. La verdad es que somos buenos amigos. Nada. Lo amo a Marce, pero bueno, en un momento hubo algo así, una cosa. Para qué negarlo”, cerró.