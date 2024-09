La UCR se reune en un clima de tensión por la suspensión de los diputados que apoyaron a Milei

Los cuatro legisladores no podrán participar, sin embargo sí fueron invitados al asado que Javier Milei prepara en la Quinta de Olivos.

Este martes a las 18, convocados por Rodrigo de Loredo, se reunirán los diputados radicales, a excepción de aquellos que fueron suspendidos. Se anticipa un encuentro tenso. A través de las redes sociales, varios diputados, entre ellos, de Loredo, Soledad Carrizo y Francisco Monti cuestionaron a la Convención Nacional del partido que suspendió la afiliación de los legisladores.

“La decisión tomada por la mesa directiva de la Convención Nacional es inédita, de una gran irresponsabilidad y parcialidad selectiva. No es la primera vez que miembros del Bloque votan de manera diferente. Ni en Diputados ni en Senadores. No tiene ningún efecto directo sobre el Bloque de Diputados Nacionales de la UCR. Cualquier decisión sobre la conducta de los diputados que integran nuestro Bloque será tomada entre los pares, buscando siempre los consensos y sin posturas sesgadas dentro de un partido que incluye pluralidad de miradas”, señaló de Loredo.

En el bloque ya hay una nota firmada por once diputados que señala el “malestar y repudio por la actitud adoptada por cinco diputados que rompieron un acuerdo unánime y cambiaron su voto”. La nota está firmada por Facundo Manes, Manuel Aguirre, Fernando Carbajal y ocho diputados más, solicitando la expulsión de los legisladores del bloque. Para lograr ese objetivo necesitan conseguir 17 firmas, la mitad más uno de los integrantes.

Otro diputado radical, Francisco Monti, dijo que repudia la decisión del partido: “Absoluto repudio al ajusticiamiento selectivo contra los diputados Luis Picat, Pablo Cervi, Mariano Campero, Martín Arjol, Roxana Reyes y Gerardo Cipolini (estos dos últimos estuvieron ausentes de la votación). Nuestros bloques votaron dividida infinidad de veces sin que la burocracia partidaria porteña aplique sanción alguna”.

”No vale tirar la pelota afuera. No es esa la discusión. #EraNoAlVeto no es tan difícil. #ConLosJubilados”, publicó Danya Tavela en redes sociales.

La defensa de los cinco diputados

También utilizando las redes, Mariano Campero posteo: “Ante este jaque, ratifico que pocas veces en mi vida actué con tanta convicción como cuando decidí blindar el equilibrio fiscal de este Gobierno. La defensa de las instituciones es dejar gobernar. A Alfonsín, a De la Rúa y a Macri no los dejaron gobernar. Con Alberto Fernández, que tuvo el peor índice de jubilaciones de los últimos 20 años, ningún kirchnerista dijo nada. Y no estoy hablando solamente de los peronistas. También hay radicales kirchneristas. En Tucumán, jugué el balotaje con Milei. El 80 % del radicalismo jugó con Massa”.

Por su parte, el misionero Martín Arjol dijo que desde hace meses escucha como los políticos en el Congreso están buscando la manera de que al Presidente “le vaya mal”. Y agregó: “Lamentablemente, hay quienes hacen sus negocios con la pobreza a costa de la inmensa mayoría de los argentinos que apenas pueden llegar a fin de mes. No les pienso seguir el juego, quiero que a Javier Milei le vaya bien y por eso decidí acompañar su compromiso de sostener el equilibrio fiscal para terminar con la inflación de una vez y para siempre”.

Además, el diputado Pablo Juliano, de la Provincia de Buenos Aires, recordó: “Lo dije en la sesión del miércoles, anímense y muevan sus bancas. Son ellos los que tendrían que contestar, yo no me saqué la foto con Milei. Los que se sacaron las fotos ya lo hicieron. Yo lo que les pido es que terminen lo que empezaron”.

La interna radical está al rojo vivo y lejos está de calmarse, está más cerca de fracturarse una vez más el bloque de la UCR.