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Policiales

Dos mujeres heridas tras choque entre moto y remis en Huaico Hondo

Un accidente de tránsito dejó como saldo dos mujeres heridas, las que fueron asistidas y trasladadas al hospital Regional.

04/04/2026

El siniestro se produjo en la intersección de Sexto Pasaje y avenida Belgrano, donde, por causas que aún se investigan, colisionaron una motocicleta tipo enduro —en la que se desplazaban dos mujeres— y un automóvil Fiat Cronos afectado a una empresa de remises de esta Capital.

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A raíz del impacto, las ocupantes del rodado menor resultaron con lesiones, por lo que debieron ser asistidas en el lugar por personal del SEASE y posteriormente trasladadas en ambulancia hacia el Hospital Regional para una mejor atención.

La moto involucrada La moto involucrada

En el lugar trabajó personal policial, que llevó adelante las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

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