Escandalosos nuevos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez: "Me dejabas la cara hirviendo"

Se conocieron nuevos intercambios entre ambos en los días previos a que la denuncia por violencia de género se hiciera pública.

Después de que se conociera este martes que finalmente la ex primera dama Fabiola Yañez entregó a la Justicia federal una copia certificada de los mensajes contenidos de su celular, trascendieron chats inéditos que mantuvo con el expresidente Alberto Fernández, a quien denunció por violencia de género. “Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”, dice uno de ellos.

Los mensajes fueron revelados a través de un informe periodístico del programa Somos Buenos de la señal TN que conducen los periodistas Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti. Según explicaron, se tratarían de nuevas filtraciones a raíz de los chats que Yañez entregó a Comodoro Py desde Madrid tras llegar a un acuerdo de cooperación con el fiscal de la causa Ramiro González y con el aval del juez Julián Ercolini.

Fuentes de la querella que representa a Yañez revelaron que la ex primera dama no entregó el dispositivo completo ni todos los datos solicitados por la Justicia, tal y como se había acordado en un principio, dado que “tiene cosas que no quiere que se vean”. Se trataría de cuestiones personales y datos de alto valor como el número de teléfono del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“Hoy apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María. Las tienen. Esto es grave”, dice el primero de los mensajes mostrados en el mencionado programa de televisión. Este haría referencia a los días previos a la denuncia que Yañez realizó en agosto contra el expresidente luego de que la Justicia tuviera acceso a los chats del teléfono de María Cantero, la exsecretaria de Fernández, en el marco de la investigación por los seguros iniciada en el verano.

“Pero ahora aparecieron tus diálogos. Hasta ahora no tenían nada. Solo charlas entre ella y el marido. Van a venir contra mi. Estoy muy mal. Van a contar historias a partir de ahí”, se lee de los mensajes que Alberto Fernández le escribió a su expareja días después de que un artículo periodístico del diario Clarín revelara la existencia de fotos, audios y mensajes que daban cuenta de supuesto actos de violencia de género ejercidos por el ex jefe de Estado.

“De Clarín lo llamaron a Fioribello”, le advierte Fernández, mencionando a su exabogado, que también tenía conexión con Yañez. Sin embargo, cuestiona: “Cada vez que Milei tiene un problema se lanzan sobre mí”.

En esa misma conversación, Fernández le reclama a Yañez por el supuesto envío de información falsa a la periodista Silvia Mercado en la que se difundía que él no sería el padre de Francisco, el hijo que tuvieron ambos mientras estaban en la Quinta de Olivos. “Explicame esto”, le insiste sin obtener respuesta.

Por su parte, Fabiola Yañez le contesta: “Dejate de joder”. “Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude”, le cuestiona, en lo que se supone que podría ser el momento en el que Ercolini contactó a Yañez a raíz de las fotos y diálogos que encontró en el teléfono de María Cantero y que la propia ex primera dama le había enviado. De confirmarse este punto, podría denunciarse a Fernández, además, por delito de coacción.

“Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo. Así no se juega Alberto. Vos me pedís de todo y siempre me juzgás y me traicionás. También sé lo que andás diciendo de mí por atrás”, arremete Yañez.

Cabe destacar que se trata de mensajes intercambiados entre ambos, antes de que la denuncia se hiciera pública.

El intercambio de mensajes completo entre Alberto y Fabiola

Alberto Fernández (AF): “Hoy apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María. Las tienen. Esto es grave”.

“Pero ahora aparecieron tus diálogos”.

AF: “Hasta ahora no tenían nada”.

AF: “Solo charlas entre ella y el marido”.

AF: “Van a venir contra mi”.

AF: “Estoy muy mal”.

AF: “Van a contar historias a partir de ahí”.

AF: “Ahora lo va a volver a hacer”.

AF: “De Clarín lo llamaron a [Juan Pablo] Fioribello”.

AF: “Cada vez que Milei tiene un problema se lanza sobre mí”.

AF: “**Le mandaste recortes de Silvia Mercado diciendo que Francisco no es hijo de él**. Explicame esto”.

Fabiola Yáñez (FY): “Dejate de joder”.

FY: “Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude”.

FY: “Lo planteas como una pelea pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”.

FY: “Así no se juega Alberto”.

FY: “Vos me pedís de todo y siempre me juzgás y me traicionás”.

FY: “También sé lo que andás diciendo de mí por atrás”.