"El escándalo de las criptomonedas no se pudo desinstalar de la opinión pública y raspó la imagen del presidente"

Así lo consideró el analista político Gustavo Marangoni durante un diálogo con Radio Panorama.

Hoy 09:57

El politólogo Gustavo Marangoni mantuvo un contacto con el aire de Radio Panorama durante el cual se explayó en torno a diferentes temas de la actualidad argentina, entre ellas, las repercusiones del escándalo de las criptomonedas que tuvo como protagonista excluyente al presidente Javier Milei.

El especialista recordó que el caso cripto "había raspado al presidente pero no lo había lastimado" pero apuntó que "la evolución se bifurca con el aspecto jurídico y del capital político de Milei en términos de opinión pública".

"Cuando alguien está solido en términos de encuestas suele beneficiarse de los tiempos que manejan algunos sectores de la justicia. En cambio cuando es más débil, se avanza más rápido. El tema no se pudo desinstalar de la opinión pública, el periodismo investiga y se convierte en un tema incómodo que raspó la imagen del presidente. Parece una lastimadura superficial que si no se atiende debidamente se puede infectar y traer otras consecuencias. Deberá ser atendido para ver si se lo puede aislar, pero no todo depende del gobierno, que deberá tener una narrativa distinta porque cuando el presidente expuso no fue un hábil declarante. Quizás necesita otros voceros que puedan llevar adelante una defensa en mejores condiciones", consideró.

En relación al tratamiento de este tema en Congreso, consideró que "servirá para medir si el gobierno logra detener la comisión investigadora aún con una minoría, demostrando que cuenta con aliados eficaces. En el Senado logró que un senador radical que ofició la creación de la comisión cambie de posición. Eso es política, habrá que ver si puede hacer lo mismo en Diputados, bloqueando a través de sus asociados esta nueva iniciativa".

Tragedia en Bahía Blanca

En otro tramo del diálogo Marangoni se refirió a lo sucedido en Bahía Blanca, ciudad arrasada por una tormenta de proporciones y puso de relieve que "como suele suceder con el pueblo argentino, hay una cruzada solidaria de magnitudes que impresionan positivamente".

"Las organizaciones de la sociedad civil tienen una respuesta inmediata. Lo que deben hacer los diferentes estados -municipal, provincial y nacional- para la reconstrucción casi absoluta de la ciudad demanda un análisis más eficiente. Una cuestión es la logística para que llegue agua potable, ropa, entre otros elementos, pero también la reconstrucción de la estructura vial, puentes y de todo lo que ha sido destruido. Esto no es algo que se pueda hacer sin el concurso del Estado. Ahí hemos visto la diferencia de criterios. Caso análogo fue el de Valencia con una tragedia similar, fue reconstruida con el concurso del estado público", dijo.

Agregó: "Probablemente haya que revisar algunos conceptos del rol del Estado y la obra pública, es difícil pensar que solo con la actividad privada Bahía Blanca se pueda levantar y que desde ese sector se lleven adelante obras urgentes para que la ciudad vuelva a funcionar".

"En estos casos siempre aparece la disputa política. La gente dice que con la salud, la seguridad y la tragedia no hay que hacer política, pero lo cierto es que se hace política con todo, a veces estilizadamente y a veces para que se note. En Bahía hubo imágenes positivas, autoridades del gobierno nacional y provincial que venían tirándose con munición gruesa en el marco de otras diferencias se mostraron juntas y unidas. Pero esto luego dio pie a mensajes cruzados, algunos criticando la posición del gobierno nacional frente al cambio climático, mientras desde Nación se señalaban criticas al kirchnerismo, ahí vemos la confirmación de que todo es politizable", destacó el profesional.