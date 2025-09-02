"El gobierno tiene desorden en el sector financiero y está improvisando sobre la marcha"

Así lo consideró el licenciado OSvaldo Granados en su columna de este martes para Radio Panorama.

Hoy 08:23

El licenciado Osvaldo Granados advirtió en su columna para Radio Panorama que el gobierno atraviesa un momento de inestabilidad en el sector financiero, con medidas que, a su criterio, evidencian improvisación en un año electoral clave.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Una de las razones por las que el dólar subió $25 a pesar de la tasa de interés y el encaje bancario, es porque cuando hay tanto ruido político, desaparecen los vendedores. Es una semana muy complicada donde se definen muchas cosas. Como test psicológico, las elecciones en la Provincia de Buenos Aires son interesantes”, señaló Granados.

El analista recordó que en el primer año de gestión “se ordenó la macroeconomía y la calle”, pero que en este segundo año “se ve desorden financiero, con fichas que se mueven y generan complicaciones en medio del año electoral”.

Recaudación y clima

Granados también se refirió a la baja en la recaudación impositiva de agosto y al impacto del clima en la producción agrícola. “Las lluvias pueden dañar un poco el trigo, pero el campo se va a tratar de arreglar. El problema son los caminos rurales”, remarcó.

En cuanto al caso de los audios con pedidos de coimas que involucra a Karina Milei, Granados afirmó: “Pueden ser operaciones de inteligencia, ilegales porque no están ordenadas por ningún juez, pero la gente quiere saber de qué se trata. Operaciones de este tipo, faltando poco para las elecciones, hemos visto muchísimas”.

Finalmente, indicó que los núcleos duros del electorado están definidos, pero que la disputa estará en los votantes indecisos, “donde está la gente harta de todo esto”.