En su columna de este viernes para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados aseguró que “el Gobierno está perdiendo todas las votaciones en el Congreso, es evidente que necesita llegar a octubre”, en referencia al reciente freno que los senadores impusieron al veto mileista sobre la ley de emergencia en discapacidad.

Granados destacó la volatilidad económica del país: “El Banco Central vendió 150 millones ayer, y el dólar quedó igual. Lo curioso es lo frágil que es Argentina en materia económica y financiera, porque todo el mundo sabe que lo que pueda pasar el domingo en la provincia de Buenos Aires va a tener repercusión el lunes”. El analista explicó que, según los operadores financieros y el economista Martín Redrado, un triunfo del kirchnerismo por menos de 5 puntos “no pasa nada”; entre 8 puntos “se pone vidrioso” y por encima de 10 puntos, “el lunes se pone muy complicado”. “Es un país a través de los espasmos”, añadió.

Además, Granados se refirió a la Causa Cuadernos: “Hay cerca de 98 empresarios de la obra pública en Comodoro Py que reconocen ante la Justicia haber pagado coimas. Aparentemente va a haber una reparación integral, los involucrados pidieron que la causa no continúe y se comprometieron a pagar una millonaria indemnización”.

El analista cerró su columna destacando la complejidad del escenario político y judicial: “Es evidente que cambió todo. Argentina es rara”.