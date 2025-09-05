Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este viernes para Radio Panorama, tras el freno que los senadores pusieron al veto mileista a la ley de emergencia en discapacidad.
En su columna de este viernes para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados aseguró que “el Gobierno está perdiendo todas las votaciones en el Congreso, es evidente que necesita llegar a octubre”, en referencia al reciente freno que los senadores impusieron al veto mileista sobre la ley de emergencia en discapacidad.
Granados destacó la volatilidad económica del país: “El Banco Central vendió 150 millones ayer, y el dólar quedó igual. Lo curioso es lo frágil que es Argentina en materia económica y financiera, porque todo el mundo sabe que lo que pueda pasar el domingo en la provincia de Buenos Aires va a tener repercusión el lunes”. El analista explicó que, según los operadores financieros y el economista Martín Redrado, un triunfo del kirchnerismo por menos de 5 puntos “no pasa nada”; entre 8 puntos “se pone vidrioso” y por encima de 10 puntos, “el lunes se pone muy complicado”. “Es un país a través de los espasmos”, añadió.
Además, Granados se refirió a la Causa Cuadernos: “Hay cerca de 98 empresarios de la obra pública en Comodoro Py que reconocen ante la Justicia haber pagado coimas. Aparentemente va a haber una reparación integral, los involucrados pidieron que la causa no continúe y se comprometieron a pagar una millonaria indemnización”.
El analista cerró su columna destacando la complejidad del escenario político y judicial: “Es evidente que cambió todo. Argentina es rara”.