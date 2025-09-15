Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 SEP 2025 | 25º
X
País

Diputados se reúne para analizar los vetos de Milei a salud y educación

El Congreso convocó a una sesión especial para este miércoles. En agenda: el financiamiento del Hospital Garrahan y las universidades, además de temas vinculados a discapacidad y drogas sintéticas.

Hoy 12:10
Diputados

La Cámara de Diputados sesionará de manera especial el miércoles a las 13 horas para tratar los vetos del Gobierno a leyes como la Emergencia Sanitaria en Pediatría y la de Financiamiento de la educación universitaria, además de avanzar en investigaciones sobre fentanilo y la Agencia Nacional de Discapacidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Noticia en desarrollo...

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detienen a un joven tras robar en la vivienda de un jubilado en el Barrio Obrero de Añatuya
  2. 2. Tránsito y Transporte de la Capital informó que la línea 120 continua con la modificación de su recorrido de manera temporal
  3. 3. Un menor de 16 años provocó un apagón masivo en Río Gallegos tras chocar contra un poste
  4. 4. Fuerte recorte del gasto público: salud, educación y obra pública entre los sectores más afectados
  5. 5. Daniela Celis, sobre el estado de Thiago Medina: “Le llega toda la luz, sigan rezando”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT