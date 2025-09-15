Diputados se reúne para analizar los vetos de Milei a salud y educación

El Congreso convocó a una sesión especial para este miércoles. En agenda: el financiamiento del Hospital Garrahan y las universidades, además de temas vinculados a discapacidad y drogas sintéticas.
La Cámara de Diputados sesionará de manera especial el miércoles a las 13 horas para tratar los vetos del Gobierno a leyes como la Emergencia Sanitaria en Pediatría y la de Financiamiento de la educación universitaria, además de avanzar en investigaciones sobre fentanilo y la Agencia Nacional de Discapacidad.
Noticia en desarrollo...