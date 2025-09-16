La intendente Fuentes participó del acto central por el 60° aniversario del Iosep

El acto se desarrolló en el Centro Cultural del Bicentenario.

Hoy 20:45

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, asistió al acto protocolar por el 60° aniversario del Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (Iosep) realizado en el Centro Cultural del Bicentenario.

Estuvo encabezado por el presidente de la institución, Raúl Ayuch; acompañado por los ministros de Salud, Natividad Nassif; y de la Producción, Miguel Mandrile; entre otros invitados especiales.

Durante la ceremonia, la Ing. Fuentes y el subsecretario de Economía, Francisco Zamora; entregaron a Raúl Ayuch una placa conmemorativa por la celebración de un nuevo año de vida institucional de la reconocida obra social.