Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 SEP 2025 | 25º
X
Locales

La intendente Fuentes participó del acto central por el 60° aniversario del Iosep

El acto se desarrolló en el Centro Cultural del Bicentenario.

Hoy 20:45
Centro Cultural

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, asistió al acto protocolar por el 60° aniversario del Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (Iosep) realizado en el Centro Cultural del Bicentenario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estuvo encabezado por el presidente de la institución, Raúl Ayuch; acompañado por los ministros de Salud, Natividad Nassif; y de la Producción, Miguel Mandrile; entre otros invitados especiales.

Durante la ceremonia, la Ing. Fuentes y el subsecretario de Economía, Francisco Zamora; entregaron a Raúl Ayuch una placa conmemorativa por la celebración de un nuevo año de vida institucional de la reconocida obra social.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “A pesar de la situación del país, tenemos la posibilidad de realizar estos eventos y reafirmar la cultura bandeña”
  2. 2. Las frases de Milei en Cadena Nacional: “Más allá del éxito de nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad”
  3. 3. Lamine Yamal publicó fotos íntimas junto a Nicki Nicole y desató rumores sobre su relación
  4. 4. ¿Dónde voto el domingo 26 de octubre? Se publicó el padrón definitivo para las elecciones nacionales 2025
  5. 5. Añatuya: joven sufrió fracturas al caerle una pared sobre su cuerpo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT