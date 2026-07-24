Al menos 11 muertos tras dos ataques rusos en Kiev y Slovyansk

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmó que los bombardeos causaron decenas de heridos y aseguró que siguen las tareas de rescate.

Hoy 10:13

Al menos seis personas murieron en un ataque ruso con misiles llevado a cabo a plena luz del día este viernes contra la región de Kiev, según informó el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en su cuenta de X. Y otras cinco perdieron sus vidas en Slovyansk.

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Zelensky también dijo, sin dar más detalles sobre el lugar del ataque o la naturaleza del objetivo, que el bombardeo provocó decenas de heridos.

El dueño del fabricante privado ucraniano de drones First Contact, Valeri Borovik, ha declarado en directo en una emisión del medio Apostrof que Rusia habría alcanzado en este ataque llevado a cabo a última hora de la mañana del viernes una exhibición de armamento.

El Consejo de Fabricantes de Armas de Ucrania ha confirmado que en el lugar atacado había reunidos representantes de la industria.

Tanto Borovik como el Consejo de Fabricantes de Armas han indicado que hay muertos y heridos en el ataque.

Zelensky informó que “una operación de rescate está actualmente en curso en la región de Kiev” tras un ataque con misiles rusos y sostuvo que, de manera preliminar, se reportaron “docenas de personas heridas” y seis muertos. “Mis condolencias a sus familias y seres queridos”, añadió al referirse a las víctimas.

Zelensky dijo además que las tareas de los equipos de respuesta siguen activas para esclarecer lo ocurrido. “Los esfuerzos para determinar exactamente qué sucedió y el destino de los afectados están en curso. Todos los servicios de emergencia necesarios están en el lugar”, afirmó.

En un segundo frente, señaló que también hubo víctimas en Slovyansk después de ataques con bombas aéreas guiadas. “Cinco personas murieron. Mis condolencias a sus familias”, indicó, y precisó que otras nueve resultaron heridas.

Según el mandatario, los ataques alcanzaron infraestructura civil y vehículos. “Los rusos dañaron hogares comunes, el edificio del consulado y vehículos”, detalló.

Zelensky calificó los hechos como agresiones dirigidas contra la población. “Estos fueron ataques brutales contra civiles, y los rusos deben rendir cuentas por ellos”, reclamó.

También sostuvo que Moscú ya no respeta marcos de referencia internacionales. “Rusia ha abandonado hace tiempo cualquier consideración por las normas internacionales y por los valores humanos. Su único interés es continuar con las matanzas”, declaró.

Al referirse a la asistencia externa, el presidente ucraniano pidió que los aliados asuman el impacto de su apoyo en la protección de la población. “Es importante que nuestros socios comprendan plenamente que proteger vidas también depende de ellos”, señaló.

Zelensky aseguró que la necesidad más urgente es el refuerzo de la defensa aérea. “Los interceptores para los sistemas Patriot son la prioridad número uno”, afirmó.