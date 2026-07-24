Detuvieron en La Banda a un hombre acusado de violencia de género que llevaba tres meses prófugo

El sospechoso era buscado desde abril por una causa iniciada tras la denuncia de una mujer. Fue localizado por personal de la División Búsqueda y Captura de Prófugos cuando circulaba por calles Necochea y Quintana.

Hoy 11:11

Efectivos de la División Búsqueda y Captura de Prófugos detuvieron este jueves a un hombre de 48 años que era intensamente buscado por la Justicia desde abril último, en el marco de una causa por violencia de género.

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La aprehensión fue el resultado de tareas investigativas y vigilancias discretas que permitieron localizarlo cuando circulaba por la intersección de las calles Necochea y Quintana, en la ciudad de La Banda.

La causa se originó el 19 de abril, a partir de la denuncia radicada por una mujer de 46 años ante la Comisaría Comunitaria de la Mujer y la Familia N° 12. Según consta en las actuaciones, el episodio se desencadenó cuando la víctima recibió un mensaje de texto de un comerciante que realizaba una consulta vinculada a una operación comercial.

De acuerdo con la denuncia, la situación provocó una reacción violenta por parte del acusado, quien comenzó a insultarla y posteriormente la agredió físicamente dentro de la vivienda que compartían en el barrio Dorrego.

La agresión fue interrumpida por los hijos de la damnificada, quienes intervinieron para asistirla y evitar que el ataque continuara.

Tras la denuncia, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio y la detención del sospechoso, quien logró evadir el accionar policial y permaneció oculto hasta su reciente localización.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 12 de la Mujer y la Familia, donde quedó alojado a disposición del Juzgado de Control y Garantías y de la Fiscalía de Género de la circunscripción Banda y Robles, imputado por lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas.