Un festival de música electrónica que se convirtió en una trampa y mató a 21 personas por aplastamiento

Se realizó en un sitio “físicamente inadecuado”: una antigua estación de carga ferroviaria. Meses antes, el jefe de bomberos de Duisburgo, Alemania, alertó por escrito sobre los riesgos.

Hoy 11:03

El jefe de bomberos de Duisburgo, Alemania ya había advertido por escrito, con meses de anticipación, que el predio elegido para el festival Love Parade era “físicamente inadecuado” para un evento de esa magnitud. La advertencia fue ignorada aquel 24 de julio de 2010. Ese día murieron 21 personas aplastadas en un túnel.

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No fue un accidente imprevisible. Según una investigación del semanario alemán Der Spiegel, entre doce y trece inspecciones previas al evento concluyeron, una y otra vez, que el plan derivaría en caos y víctimas. “Cada vez que íbamos acordábamos que el plan iba a resultar en caos, que la gente iba a resultar herida y muerta”, declaró al diario alemán Express un oficial de policía de Colonia que inspeccionó el sitio. La respuesta de la administración local fue siempre la misma: el festival debía realizarse.

El Love Parade se celebró por primera vez en Berlín (todavía Occidental) en 1989. Durante la segunda mitad de los años 90 se convirtió en uno de los festivales de música electrónica más grandes del mundo, reconocido internacionalmente por su carácter pacífico y masivo.

Con el paso de los años el evento migró de Berlín a otras ciudades alemanas. En 2006, en Berlín, los organizadores afirmaron que habían asistido 1,2 millones de personas; la policía estimó 500.000. En 2008, Dortmund anunció una cifra récord de 1,6 millones de visitantes, aunque los diarios locales la ubicaron en la mitad. Las cifras de asistencia siempre fueron objeto de disputa entre organizadores y autoridades.

En 2010 le tocó el turno a Duisburgo. La ciudad, en la región del Ruhr, eligió como sede una antigua estación de carga ferroviaria. El predio medía 230.000 metros cuadrados, pero la mitad correspondía a edificaciones. Con una regla de cuatro personas por metro cuadrado, la capacidad real del espacio abierto era muy inferior a lo que los organizadores prometían.

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El acceso al recinto se hacía por un único túnel. Esa vía era, al mismo tiempo, la entrada y la salida del evento. El 24 de julio de 2010, hace 16 años, con cientos de miles de personas intentando ingresar, el túnel se convirtió en una trampa mortal.

El Love Parade de Duisburgo terminó en una avalancha humana que mató a 21 personas y dejó más de 650 heridas. Las personas murieron aplastadas y asfixiadas en ese corredor de acceso, cuando la multitud quedó atrapada sin posibilidad de moverse entre las paredes de concreto. Las víctimas fueron de distintas nacionalidades: las hubo alemanas, españolas, holandesas, australianas, italianas y chinas.

El organizador del festival, Rainer Schaller —titular también de la cadena de gimnasios McFit, principal patrocinadora del evento—, atribuyó la catástrofe a una “orden fatal” de la policía, que habría dispuesto abrir el extremo occidental del túnel. Antes de eso, dijo Schaller, los organizadores ya habían cerrado diez de las 16 puertas de acceso por riesgo de saturación. La policía de Colonia, a cargo de la investigación, rechazó las acusaciones y pidió no especular.

Las fallas de comunicación agravaron todo. Las radios analógicas de policías y bomberos eran tan antiguas que, según Andreas Nowak de la federación policial de Renania del Norte-Westfalia, era imposible conseguir repuestos. En zonas del operativo los agentes se quedaban sin señal. La red de telefonía móvil también colapsó ese día, por lo que el recurso habitual de usar celulares personales tampoco funcionó.

Uno de los 1.080 acomodadores del evento declaró al diario alemán Bild: “Todo el mundo esperaba órdenes pero ninguna llegó. De repente había cuerpos por todos lados. Las salidas de emergencia en la parte superior de la rampa fueron abiertas por la policía cuando ya era demasiado tarde”.

Las estimaciones sobre la cantidad de asistentes también fueron contradictorias. El vocero de la policía de Duisburgo, Ramon van der Maat, calculó entre 300.000 y 400.000 personas en total durante todo el sábado, dentro y fuera del predio. Schaller habló de 187.000 visitantes en el recinto. El ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia mencionó 350.000 personas en la ciudad y 120.000 en el predio. La cifra de 1,4 millón que tanto Schaller como el alcalde del lugar Adolf Sauerland difundieron el mismo día del desastre fue descartada por van der Maat como “matemáticamente imposible“, porque el transporte disponible no habría permitido ese flujo de personas en tan poco tiempo.

El jefe de bomberos de Duisburgo había enviado una carta al alcalde Sauerland en octubre de 2009 advirtiendo que el predio era inadecuado para el evento. Michael Böcker, presidente del sindicato de bomberos de Renania del Norte-Westfalia, fue categórico ante Der Spiegel: “Las normativas sobre sitios de reunión masiva fueron ignoradas de forma criminal. Los que firmaron la autorización son los responsables”.

El portal DerWesten.de publicó las actas de una reunión del 18 de junio de 2010 entre los organizadores, bomberos, el departamento de salud y seguridad, y el funcionario municipal Wolfgang Rabe. En esa reunión se discutieron las rutas de evacuación y Rabe dejó en claro, según las actas, que “el alcalde quiere que el evento se realice y que hay que encontrar una solución”. Las objeciones del departamento de planificación edilicia no fueron aceptadas.

El alcalde Sauerland, sin embargo, declaró al diario alemán Rheinische Post: “No tengo conocimiento de ninguna advertencia”. El documento oficial de la ciudad de Duisburgo autorizaba un máximo de 250.000 personas en el predio. El festival siguió adelante.

El alcalde Sauerland no asistió al acto de homenaje a las víctimas realizado días después de la tragedia. Su vocero explicó que el intendente no quería “herir los sentimientos de los familiares ni provocarlos con su presencia”. La prensa alemana también informó sobre amenazas de muerte contra él.

A la ceremonia sí concurrieron el presidente alemán Christian Wulff y la canciller Angela Merkel. La gobernadora de Renania del Norte-Westfalia, Hannelore Kraft, cuyo hijo de 17 años había asistido al festival sin sufrir daños, tomó la palabra entre lágrimas: “Hay demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. ¿Cómo pudo pasar esto, quién tiene la culpa y quién es el responsable? Esas son preguntas que debemos responder".

El alcalde resistió durante meses los pedidos de renuncia. Sauerland había sido elegido por primera vez en 2004, cuando venció al candidato socialdemócrata en una ciudad de tradición de izquierda. Fue reelecto en 2009 como candidato de la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Tras la tragedia, con excepción de su propio partido, todos los bloques del concejo municipal apoyaron una moción de censura. El vocero de los liberales del Partido Liberal Democrático (FDP) fue directo: “No podemos esperar hasta las elecciones. La ciudad necesita un nuevo liderazgo creíble cuanto antes”.

El presidente Wulff, miembro del mismo partido que Sauerland, le recordó públicamente que existía algo llamado responsabilidad política, aunque se negó a pedirle la dimisión en forma directa. “Si me lo preguntaran, mi consejo lo daría en privado”, dijo. Los diarios alemanes Frankfurter Allgemeine Zeitung y Süddeutsche Zeitung informaron, citando fuentes cercanas al alcalde, que Sauerland evaluaba la posibilidad de ser destituido por el concejo antes que renunciar, en parte para preservar sus derechos jubilatorios. Él mismo negó esa versión y la calificó de “irrespetuosa” dado el contexto.

En octubre de 2011 una iniciativa ciudadana juntó casi 80.000 firmas para forzar un referéndum de destitución. El 12 de febrero de 2012, 129.833 vecinos de Duisburgo votaron a favor de cesar a Sauerland, contra apenas 21.557 que querían que continuara en el cargo. El umbral mínimo para que el referéndum fuera válido era de aproximadamente 92.000 votos. Sauerland dejó el cargo.

La fiscalía de Duisburgo tardó más de tres años y medio en formalizar cargos. En febrero de 2014, el fiscal Horst Bien anunció en una multitudinaria conferencia de prensa que se acusaba formalmente a 10 personas por homicidio imprudente y lesiones imprudentes: cuatro responsables de Lopavent, la empresa organizadora del festival, y seis funcionarios de la administración municipal. La pena máxima prevista era de cinco años de prisión. Ni Schaller ni Sauerland figuraron entre los acusados. Todos los imputados negaron los cargos.

El proceso fue largo. Se interrogó a casi 4.000 testigos presenciales y se analizaron alrededor de 1.000 videos grabados durante la tragedia. Aun así, ninguna de las pruebas inclinó la balanza de forma definitiva. El jurista Julius Reiter, abogado de varias víctimas y sus familias, resumió el estado del proceso con una frase: “La esperanza de que se haga justicia en este caso va a morir en los tribunales”.

Reiter también señaló que la explicación del fiscal general de 2011 seguía siendo válida: al autorizar la realización del festival en Duisburgo se cometieron graves errores. Pero esa conclusión nunca se tradujo en una condena. “Nuestros clientes no piden mucho. Ellos sólo quieren entender cómo pasó lo que pasó para poder cerrar ese capítulo de sus vidas”, dijo el abogado en una entrevista de entonces.

El 4 de mayo de 2020, tras 184 sesiones, la Audiencia Provincial de Duisburgo suspendió el proceso contra los tres acusados que quedaban bajo investigación, al considerar que no había “indicios concretos” de que hubieran actuado de forma deliberada. La fiscalía también apoyó la suspensión: el informe técnico señalaba que la tragedia fue consecuencia de múltiples negligencias y que era difícilmente previsible.

“Allí se está haciendo más para encubrir a los responsables que para aclarar lo sucedido. Para mí, este es el punto en el que el Estado de derecho ha dejado de existir en Alemania”, declaró Jörn Teich, uno de los sobrevivientes que casi perdió la vida camino al festival.

Muchas de las víctimas tampoco recibieron las indemnizaciones que se les habían prometido en 2011. El caso se cerró sin responsables penales. El predio de la antigua estación de carga, abandonado desde 2010, aguarda la construcción de un nuevo barrio. La Fundación Duisburgo 24.7.2010, creada para sostener a las familias afectadas, celebró en julio de 2025 su último acto conmemorativo antes de disolverse, conforme a sus estatutos, tras diez años de actividad.