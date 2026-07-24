Margaret Qualley reapareció tras su separación de Jack Antonoff mientras filma el remake de "Possession"

La actriz fue vista por primera vez en público desde que se conoció la ruptura con el músico. Actualmente se encuentra rodando la nueva versión del clásico de terror de 1981, dirigida por Parker Finn.

Hoy 10:57

Margaret Qualley volvió a aparecer públicamente luego de que trascendiera su separación de Jack Antonoff. La actriz de The Substance, de 31 años, fue fotografiada el miércoles 22 de julio mientras filmaba escenas de su próxima película en Jersey City, Nueva Jersey.

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Qualley se encuentra trabajando en el remake de Possession, la película de terror psicológico estrenada en 1981 y dirigida originalmente por Andrzej Żuławski. En esta nueva versión, la intérprete asumirá el papel que estuvo a cargo de Isabelle Adjani en la cinta original.

Durante el rodaje, la actriz fue captada corriendo por las calles de la ciudad con un vestuario completamente negro compuesto por una chaqueta con botones, una falda larga, medias y zapatos de taco bajo. En otras escenas utilizó una camiseta negra de manga larga y llevó el cabello recogido en una trenza suelta.

El proyecto está dirigido por Parker Finn, responsable de la franquicia Smile, y cuenta además con un elenco integrado por Callum Turner, Paul Dano y Diego Calva.

La aparición de Qualley se produjo semanas después de que se confirmara su separación de Antonoff, con quien se había casado en agosto de 2023 en Nueva Jersey. Según fuentes citadas por medios estadounidenses, la relación atravesaba un momento complicado y ambos estarían atravesando un proceso de cambios personales.

Los rumores sobre una posible crisis comenzaron a crecer luego de que Qualley no asistiera a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce a comienzos de julio. En ese evento, Antonoff asistió acompañado por su hermana, la diseñadora de moda Rachel Antonoff.

Además, seguidores de la actriz notaron que había eliminado algunas fotografías de su boda de su cuenta de Instagram y modificado su nombre de usuario, que anteriormente hacía referencia a una canción de la banda de Antonoff, Bleachers.

Ante las versiones que vinculaban la ruptura con supuestas infidelidades, el representante de Qualley salió a desmentir esas especulaciones.

“Las narrativas que circulan en la prensa sobre Margaret y Jack son categóricamente falsas. No hay problemas de confianza. No hubo infidelidad ni nada más allá del respeto y la colaboración en esta relación”, afirmó el portavoz en declaraciones a medios estadounidenses.

Margaret Qualley

El comunicado agregó que ambos “se tienen un amor y un cariño profundos” y pidió respeto por la privacidad de la pareja, al señalar que las personas que brindan información a la prensa no forman parte de su círculo cercano.

De acuerdo con fuentes citadas por Page Six, Qualley y Antonoff no tendrían previsto retomar la relación, aunque continuarían manteniendo una comunicación respetuosa.