Tinkunaku invita a celebrar su quinto aniversario con una jornada a pura música

Arena Folk, Salitre y Tiento y Rauly Díaz Carabajal encabezarán una propuesta con entrada libre y actividades para toda la familia.
El espacio cultural Tinkunaku celebrará su quinto aniversario con una gran fiesta abierta al público el domingo 26 de julio, en una jornada que se extenderá de 12 a 24 y reunirá música en vivo, gastronomía regional y diversas actividades.
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La propuesta contará con las presentaciones de Arena Folk, Salitre y Tiento y Rauly Díaz Carabajal, además de artistas invitados que se sumarán a los festejos.
Durante el evento también habrá un espacio de micrófono abierto para quienes deseen compartir su música o expresiones artísticas, junto con una variada oferta de comidas y bebidas tradicionales, sorteos y sorpresas para los asistentes.
La entrada será libre, aunque desde la organización aclararon que la capacidad es limitada, por lo que recomiendan asistir con anticipación.
Para consultas o más información, los interesados pueden comunicarse al 3855-034915.