Tinkunaku invita a celebrar su quinto aniversario con una jornada a pura música

Arena Folk, Salitre y Tiento y Rauly Díaz Carabajal encabezarán una propuesta con entrada libre y actividades para toda la familia.

Hoy 10:55

El espacio cultural Tinkunaku celebrará su quinto aniversario con una gran fiesta abierta al público el domingo 26 de julio, en una jornada que se extenderá de 12 a 24 y reunirá música en vivo, gastronomía regional y diversas actividades.

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La propuesta contará con las presentaciones de Arena Folk, Salitre y Tiento y Rauly Díaz Carabajal, además de artistas invitados que se sumarán a los festejos.

Durante el evento también habrá un espacio de micrófono abierto para quienes deseen compartir su música o expresiones artísticas, junto con una variada oferta de comidas y bebidas tradicionales, sorteos y sorpresas para los asistentes.

La entrada será libre, aunque desde la organización aclararon que la capacidad es limitada, por lo que recomiendan asistir con anticipación.

Para consultas o más información, los interesados pueden comunicarse al 3855-034915.