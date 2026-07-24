Video: evacuaron a todo un pueblo por el avance de los incendios en España

Los vecinos dejaron la localidad en colectivos ante el avance de las llamas. Pedro Sánchez advirtió que el fuego ya arrasó miles de hectáreas y pidió ayuda a la Unión Europea.

Hoy 10:05

España pidió ayuda europea frente a la “situación dramática” provocada por los incendios forestales que rodean Madrid y forzaron a evacuar a cientos de personas de distintos pueblos.

“Estamos viviendo una situación dramática, no solo en distintas provincias españolas, sino también en comarcas de países vecinos”, dijo el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, por los incendios que “están arrasando miles de hectáreas”.

Ante la emergencia, el Ministerio del Interior español declaró la emergencia en la región de Madrid y en la provincia de Ávila, cerca de la capital, y pidió el viernes el envío de “cuatro medios aéreos” al activar el mecanismo de protección civil de la Unión Europea.

Dos de los tres incendios declarados en el oeste de Madrid están “a punto de fusionarse” para formar un “solo fuego”, anunció el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, advirtiendo que el fuego estaba “fuera de control”.

El funcionario precisó que se estaban evacuando nuevos pueblos de la zona.

El foco actualmente está puesto en la Comunidad de Madrid, donde fueron evacuadas más de 10.000 personas por tres incendios declarados en las localidades de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox, que pertenece a la vecina provincia de Toledo.

Más de 270 bomberos y militares están movilizados, según las autoridades.

Los incendios están impulsados por la ola de calor que asfixia al país desde hace días y se propagan muy rápidamente.

“El Gobierno ha desplegado todos los medios para frenar los terribles incendios que ahora mismo afectan a numerosas zonas: Ávila, León, Toledo, Madrid y otros puntos de España“, escribió en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pidió a la población “mucha precaución” y seguir “las indicaciones” de las autoridades.

El incendio más importante se encuentra al otro lado de Madrid, en la provincia de Guadalajara, a unos 100 kilómetros al norte de la capital, y arrasó 32.000 hectáreas desde el jueves pasado.

En total, ya se han quemado cerca de 125.000 hectáreas desde el 1 de enero en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis).

En 2025, más de 393.000 hectáreas fueron devoradas por las llamas en España, según Effis, lo que representa el peor balance en la historia reciente del país.

En Francia el fuego tampoco da tregua, y arrasa cerca de la preciada región vinícola de Burdeos, en el suroeste del país, donde los incendios obligaron a más de 23.000 residentes y turistas a huir de la región, en plena temporada de vacaciones de verano.

El presidente Emmanuel Macron anunció la madrugada del viernes en la red social X que Francia solicitó la activación del mecanismo de protección civil de la UE, por lo que “pronto” contará con medios aéreos europeos para combatir las llamas.

Según el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, se registraron más de 12.500 focos de incendios desde principios de año y ya se han quemado 44.000 hectáreas.

Al menos tres bomberos murieron en los últimos días, dos en Francia y uno en Italia, donde, decenas de incendios forestales y de vegetación arrasan Sicilia, anunció el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

Un centenar de habitantes, así como 22 pacientes de una clínica en el centro de la isla, donde las temperaturas superaron los 40 °C en los últimos días, fueron evacuados el miércoles, según los bomberos.

Un portavoz de la Agencia de Protección Civil de Italia declaró que los incendios son avivados por “temperaturas muy altas y un suelo muy seco”.

También se registraron más de 160 fuegos en las últimas 24 horas en Calabria, la región vecina.

Los bosques arden con más facilidad porque la vegetación y los suelos europeos sufren desde hace meses una sequía acentuada por las olas de calor excepcionales que han atravesado el continente en junio y julio, y que han hecho evaporar más agua.

Es precisamente el cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, del carbón y del gas, lo que vuelve más grave la sequía actual, concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.