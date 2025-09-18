La senadora Claudia Zamora participó de la sesión en el Senado por los ATN y declaró de interés el 75° aniversario de la Escuela de Agricultura

El Senado insistió con la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional, declaró de interés el 75° aniversario de la Escuela de Agricultura impulsado por Claudia Zamora.

El Senado resolvió insistir en la sanción del proyecto de ley vetado por el Poder Ejecutivo, que establece que la redistribución prevista de los recursos correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias procederá en forma diaria y automática, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley de Coparticipación. También, que los recursos que lo compongan serán considerados como integrantes de la masa de fondos coparticipables prevista en dicha ley. Tras la insistencia del Senado, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados para que esta se expida.

La Cámara también aprobó un proyecto de la senadora Ledesma de Zamora, que declara de interés el 75° aniversario de la creación de la Escuela de Agricultura, Ganaderia y Granja, perteneciente a la Universidad de Santiago del Estero, celebrado el pasado 21 de mayo de 2025.

Además, el cuerpo dio media sanción a la iniciativa que incorpora la atrofia muscular espinal al régimen de la Ley 26.279, que establece la detección temprana de ciertas patologías a través de la pesquisa neonatal y convirtió en ley el proyecto venido en revisión sobre calidad y seguridad de la atención sanitaria.

Este tiene por finalidad asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, a través de la definición de un marco jurídico е institucional que promueva la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud, entre otros.

En otro orden, el Senado aprobó el proyecto de ley que modifica el Código Penal de la Nación sobre delitos por siniestros viales, incrementando su escala punitiva, agravantes y la excepción de suspensión del proceso a prueba. La Cámara además aprobó numerosos proyectos de declaración.