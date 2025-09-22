¿Viernes 10 de octubre, feriado o día no laborable?: todo lo que tenés que saber

El Gobierno nacional confirmó un nuevo fin de semana largo: el feriado del 12 de octubre se traslada al viernes 10.

Hoy 11:24

Este lunes 1° de septiembre, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución 139/2025, en la que se establece que el feriado correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se celebra cada 12 de octubre, se traslada al viernes 10.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De esta forma, se arma un fin de semana largo de tres días en todo el país

El día viernes 10 de octubre será feriado nacional, y no un día no laborable. Esto significa que se trata de una jornada de descanso obligatorio en todo el país, tal como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), en su artículo 181.

Según esta normativa, en los feriados nacionales se aplican las mismas reglas que para los domingos: si un empleado trabaja ese día, debe cobrar el doble de su salario diario.

En cambio, los días no laborables son optativos. El empleador puede decidir si se trabaja o no. Si se trabaja, se paga salario simple, sin ningún recargo. Si no se trabaja, se abona igual como día normal.

El viernes 10 de octubre será feriado nacional y formará parte de un fin de semana largo. Será un día de descanso obligatorio en todo el país y, si se trabaja, debe pagarse el doble.