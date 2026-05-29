El B° Villa Inés fue beneficiado con un “Operativo de Integración Social”

La iniciativa municipal se desarrolló con la participación de vecinos y autoridades, y ofreció servicios gratuitos, mejoras urbanas y actividades comunitarias.

Hoy 13:20

El intendente Ing. Roger Elías Nediani participó en el Operativo de Integración Social que realizó el municipio en el barrio Villa Inés de la ciudad de La Banda, dónde los vecinos fueron beneficiados con diferentes servicios gratuitos.

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Esta actividad se desarrolló el jueves a la tarde en la cancha situada en la calle Entre Ríos y Primer Pasaje y contó con la presencia de autoridades del Ejecutivo y Legislativo Municipal, referentes de la junta vecinal y la sociedad de fomento del barrio Villa Inés, futbolistas de la Escuela de Fútbol “Cristo Vive” y numerosos vecinos de la zona.

El objetivo del operativo fue continuar fortaleciendo el trabajo territorial de la comuna y acompañar a los vecinos con acciones concretas destinadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

El mismo incluyó reposición de luminarias, reconversión lumínica LED, mejoras de calles, atención primaria de la salud, radio abierta, sorteos de entradas para el Cine Teatro Municipal Renzi, merienda comunitaria y otras propuestas pensadas para las familias del sector.

Las oficinas y direcciones que realizaron las acciones mencionadas pertenecen a las secretarías de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Territorial, Obras Públicas y Servicios Públicos. El jefe comunal también entregó pelotas y camisetas de fútbol a diferentes divisiones de la Escuelita de Fútbol “Cristo Vive”.

En la oportunidad, el intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente: “Estamos muy contentos porque ha sido un operativo con mucha participación de los vecinos. También estuvieron presentes autoridades de la Junta Vecinal, cómo su presidente Mario Salvatierra, e integrantes de la Asociación de Fomento que han llegado con proyectos para el barrio.

Nosotros realizamos trabajos que tienen que ver con el aporte de suelo, base estabilizada y la reposición de luminarias. Pero también trabajamos con las instituciones mencionadas desde el primer día que comenzamos a hacer este operativo que fue a partir del día del lunes de esta semana, donde ellos aportaron lámparas y cámaras.

Es decir, hubo un importante compromiso del vecino que quiere mejorar, que quiere tener su barrio en mejores condiciones. Otros han aportado conocimientos de cómo son los desniveles en el barrio que nos sirve y nos ayuda para hacer obras.

Diría que fue uno de los operativos donde mayor cantidad de vecinos han participado. Creo que esta forma de trabajar que venimos desarrollando le permite a las autoridades de las juntas vecinales acercarse y trabajar en forma articulada. Eso es lo mejor que nos puede pasar.

También se acercaron chicos de diferentes divisiones y categorías que juegan en escuelitas de fútbol. Esto es lo que queremos traer a los barrios. No solamente obras y servicios, sino también la posibilidad de que los niños y jóvenes se acerquen, sea por cuestiones deportivas, sea para cortarse el cabello, para recibir una entrada del Cine Teatro Renzi, entre otras cosas”.

Agregó: “Por supuesto que ha quedado el compromiso de continuar trabajando. Tenemos un gran proyecto para este barrio, como lo tenemos para cada uno de los barrios de la ciudad de La Banda.

Si bien la situación a nivel nacional es compleja, pero no obstante, el municipio está presente con obras y servicios en cada uno de los barrios. Así que vamos a seguir avanzando con estos operativos integrales y de integración social en otros sectores.

Estamos convencidos que debe haber un compromiso social, debe haber un contrato social para mejorar la ciudad. En este caso, el contrato social es entre el municipio y los vecinos, a través de las juntas vecinales

Ese es el compromiso social que le proponemos a los bandeños, un compromiso que surge a partir de la participación ciudadana. Esto es lo que venimos promoviendo hace cuatro años desde que asumimos nuestra gestión, allá por el año 2022.

Esta propuesta la vamos a llevar a todos los barrios y como ustedes podrán ver, las imágenes son más que elocuentes, ha sido muy bien tomada y con una muy buena participación de los ciudadanos”.