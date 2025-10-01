Ingresar
Cultura de la Municipalidad y la Agrupación de artistas Ñam entregaron las obras de arte sorteadas a los vecinos de la ciudad

La Agrupación de Artistas Visuales Ñam hizo entrega a vecinos las obras de artes que fueron presentadas en el marco del 472° aniversario de la ciudad organizados por la Municipalidad de la Capital y que habían sido sorteadas entre los vecinos por redes sociales.

Muestra de arte

La iniciativa se llevó a cabo en conjunto con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Capital, con el objetivo de acercar las diferentes expresiones artísticas a los vecinos de la ciudad y como modo de difusión del trabajo de los artistas locales.

El acto de entrega de las obras de artes se realizó en el Centro Cultural “Ricardo Rojas” al finalizar una exhibición de las mismas. Allí, la ceremonia concluyó con un emotivo homenaje a la recientemente fallecida artista María “Gachy" Rocha.

