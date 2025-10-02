Funcionarios de la Municipalidad recibieron al Gobernador del distrito 4851 del Rotary Club

En la reunión se trataron diversos temas de trabajo en común.

Hoy 22:20

En el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital, los secretarios de Coordinación, Daniel Kobylañski y de Gobierno, Néstor Machado recibieron al gobernador del Distrito 4851 del Rotary Club, Leonardo Mangoldt y a miembros de la entidad en Santiago del Estero, con quienes abordaron diferentes temáticas de trabajo común.

Durante el encuentro, los funcionarios le transmitieron los saludos de la intendente, Ing. Norma Fuentes, y el reconocimiento por las actividades que hacen a favor de los vecinos.

El gobernador rotario por su parte, agradeció el recibimiento y destacó la labor que la comuna lleva adelante con la entidad a su cargo. El mismo estuvo acompañado por su esposa Claudia Mangoldt, por María Inés Saracco de Bucci presidenta del Rotary Club Santiago del Estero Huarmy, la asistente del gobernador en la provincia Hilda Sarquisia y socios del club.