Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 OCT 2025 | 23º
X
Locales

Funcionarios de la Municipalidad recibieron al Gobernador del distrito 4851 del Rotary Club

En la reunión se trataron diversos temas de trabajo en común.

Hoy 22:20
municipalidad Rotary

En el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital, los secretarios de Coordinación, Daniel Kobylañski y de Gobierno, Néstor Machado recibieron al gobernador del Distrito 4851 del Rotary Club, Leonardo Mangoldt y a miembros de la entidad en Santiago del Estero, con quienes  abordaron diferentes temáticas de trabajo común.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el encuentro, los funcionarios le transmitieron los saludos de la intendente, Ing. Norma Fuentes, y el reconocimiento por las actividades que hacen a favor de los vecinos.

El gobernador rotario por su parte, agradeció el recibimiento y destacó la labor que la comuna lleva adelante con la entidad a su cargo. El mismo estuvo acompañado por su esposa Claudia Mangoldt, por María Inés Saracco de Bucci presidenta del Rotary Club Santiago del Estero Huarmy, la asistente del gobernador en la provincia Hilda Sarquisia y socios del club.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. River le ganó otra vez a Racing en Rosario y se metió en las semis de Copa Argentina
  2. 2. Encendió un cigarro en terapia intensiva, se prendió fuego su camilla y murió quemada
  3. 3. Le sustrajeron su celular y $1 millón tras dejar su auto estacionado en el Bº Ejército Argentino
  4. 4. El tiempo para este jueves 2 de octubre en Santiago del Estero: nublado y caluroso
  5. 5. Espert explicó su vínculo con Fred Machado, pero eludió responder si recibió o no 200.000 dólares
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT