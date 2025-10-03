Salió de su casa y al regresar descubrió que le robaron $200 mil y objetos de valor

El ilícito ocurrió en la localidad de El Pacará, departamento Jiménez.

Hoy 09:35

Un grave episodio de inseguridad ocurrió en la localidad de El Pacará, departamento Jiménez, cuando una joven regresó a su domicilio y descubrió que había sido víctima de un violento robo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La damnificada, Marisa del Milagro Santucho, de 22 años, denunció que se ausentó de su vivienda el jueves alrededor de las 8 de la mañana, dejando la casa con las medidas de seguridad correspondientes. Al regresar cerca de las 14.15, se encontró con la triste sorpresa de que delincuentes habían forzado un ventanal para ingresar al interior.

De la propiedad se llevaron una riñonera verde con $200.000 en efectivo, tres tarjetas de débito, una escopeta calibre 16, un equipo de audio y un reloj tipo smartwatch.

El hecho fue denunciado en la Comisaría Comunitaria N°58 de El Charco, desde donde se dio inmediata intervención a la Fiscalía de turno, a cargo del Dr. Emanuel Sabater. El fiscal ordenó que se realicen entrevistas a vecinos que pudieran haber observado movimientos extraños en la zona y dispuso la participación del Departamento de Robo y Hurto.

La investigación busca ahora establecer la identidad de los autores, que habrían actuado con pleno conocimiento de los movimientos de la víctima, aprovechando su ausencia para perpetrar el hecho.