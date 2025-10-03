La Escuela Centro Experimental N° 7 Nicolás Avellaneda celebra su centenario

Este viernes 3 de octubre, se realizará el acto central en el Nodo Tecnológico, donde autoridades y miembros de la comunidad educativa se unirán para celebrar 100 años de historia y transformación educativa.

La Escuela Centro Experimental N° 7 Nicolás Avellaneda celebra con orgullo sus 100 años de historia en un año marcado por actividades que rememoran su legado educativo. Fundada en 1925, la institución comenzó su camino en el emblemático Colegio del Centenario, un edificio que albergó sus primeras aulas. Con el paso de los años, su matrícula fue creciendo de manera constante, y, gracias al esfuerzo de las autoridades de la época, se logró que la escuela contara con su propio edificio.

La visión de esta escuela, desde sus inicios, fue la de explorar nuevas metodologías pedagógicas y ponerlas en práctica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con un enfoque especial en la lecto-escritura. El objetivo era claro: formar un centro de experimentación que pudiera ser modelo para el resto de las escuelas de la provincia.

A lo largo de este siglo de historia, la escuela ha formado a generaciones de estudiantes, siempre con el compromiso de fomentar los valores de solidaridad, responsabilidad y respeto. Hoy, al conmemorar este centenario, las actividades propuestas buscan fortalecer el vínculo entre exalumnos, estudiantes actuales, docentes y la comunidad en general. Las visitas a instituciones como el CEPSI, el Hogar de Ancianos y el Jardín Nicolás Avellaneda, junto a las actividades culturales y de difusión, son una forma de mirar hacia atrás y agradecer el compromiso de todos los que han pasado por sus aulas.

El acto central de esta celebración se llevará a cabo el viernes 3 de octubre, en el Nodo Tecnológico, con la presencia de autoridades locales, provinciales y educativas, que celebrarán junto a toda la comunidad educativa este centenario de historia, pasión y compromiso.