El Puente Carretero permanecerá inhabilitado este viernes por tareas de mantenimiento

Así lo informó Vialidad Nacional. Será de 7 a 12 horas.

Hoy 10:33

Vialidad Nacional informó hoy que se programaron tareas de mantenimiento en el Puente Carretero, vía que comunica la ciudad Capital de Santiago del Estero con La Banda, que consisten en la reparación de juntas neumáticas deterioradas en el icónico puente.

Por ese motivo, permanecerá inhabilitado de manera total al tránsito vehicular mientras duren los trabajos de mantenimiento. Los automovilistas deberán trasladarse durante ese lapso de tiempo solo por el Puente Nuevo, destacando que el organismo vial ha programado estas obras en un día feriado, de manera de causar el menor contratiempo en los automovilistas.

Estas tareas se llevarán a cabo a fin de optimizar su funcionamiento y preservar la seguridad de la vía; las tareas operativas estarán a cargo del personal de la División Conservación del 16° Distrito de Vialidad Nacional y contará con la colaboración de la Policía de la Provincia en el ordenamiento del tránsito, a fin de evitar todo tipo de contratiempos durante las tareas programadas.

Vialidad Nacional aconseja:

- Circular con extrema precaución en sectores donde se encuentren trabajando agentes y equipos viales.

- Utilizar el cinturón de seguridad.

- Llevar las luces bajas encendidas.

- Respetar la velocidad máxima y mínima indicada en el tramo.

- Los motociclistas usar siempre casco protector abrochado.