El ejército israelí se prepara para replegarse en Gaza, y el alto el fuego regirá “24 horas después” de que Israel ratifique el acuerdo

El gobierno de Netanyahu se reunirá este jueves para aprobarlo. Hamas entregaría unos 20 rehenes vivos e Israel liberaría a casi 2.000 prisioneros palestinos.

Hoy 11:25

El ejército israelí anunció este jueves que se preparaba para retirar sus tropas de Gaza después de que Israel y Hamas acordaran, el miércoles en Egipto, la primera fase de un plan de paz elaborado por Donald Trump, que prevé un alto el fuego y la liberación de rehenes. Poco después, la oficina de Benjamín Netanyahu avisó que el fuego en la Franja de Gaza empezará "en las 24 horas" siguientes a la reunión de su gabinete de seguridad, prevista para el mediodía argentino.

"En las 24 horas siguientes a la reunión del gabinete, se iniciará un alto el fuego en Gaza", declaró la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, a los periodistas.

El ejército declaró: "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado los preparativos operativos antes de la implementación del acuerdo. Como parte de este proceso, se están llevando a cabo los preparativos y un protocolo de combate para la transición a líneas de despliegue ajustadas próximamente".

Qué se acordó

Hamas liberará a 20 rehenes vivos de una sola vez como parte de la primera fase del acuerdo, según una fuente cercana al equipo negociador de Hamas.

Israel liberará a casi 2.000 prisioneros palestinos: 250 de ellos cumplen cadena perpetua y otros 1.700 detenidos desde el inicio de la guerra, explicó un alto cargo de Hamas, bajo condición de anonimato.

No hay indicios de que Israel vaya a revelar los nombres de las personas que serán liberadas.

Trump afirmó que Hamas probablemente comenzará a liberar rehenes el lunes.

Persiste la incertidumbre sobre algunos de los aspectos más espinosos, como por ejemplo si Hamas se desarmará y cómo, y quién gobernará Gaza. Sin embargo, las partes parecen estar más cerca que en los últimos meses de poner fin a una guerra que ha matado a decenas de miles de palestinos, destruido la mayor parte de Gaza y desencadenado otros conflictos armados en Oriente Medio.

Cautela entre los israelíes

Sumidos en la desconfianza y la esperanza de que el actual alto el fuego sea duradero, los israelíes recibieron este jueves con emociones encontradas la tregua entre Israel y Hamas, tras dos años de conflicto, más de 67.000 palestinos muertos y aún 48 cautivos en Gaza.

En la calle Jaffa de Jerusalén, una de las arterias comerciales más transitadas de la ciudad, el ambiente festivo por la celebración del Sucot contrasta con la tensión de los últimos años; familias pasean y disfrutan de las terrazas mientras la tregua domina las conversaciones.

"Volver a la vida normal"

"Es esperanzador después de dos años de guerra. Nosotros siempre tenemos esa esperanza de que se acabe y volver a la vida normal", dice Elías, un joven de 26 años originario de Melilla que reside en Israel desde hace una década.

También Rachel, israelí de 66 años, recibió la noticia con entusiasmo: "Estoy muy feliz, somos bendecidos, es tiempo para la paz". Recuerda que "dos años de conflicto es mucho tiempo" y que tanto el Ejército israelí como el pueblo de Israel quieren paz".

La posibilidad de que los 48 rehenes regresen al país en los próximos días, entre ellos solo hay una veintena vivos, despierta también la esperanza entre la población.

"Solo espero que vuelvan los rehenes y que no hayan sido sacrificadas en vano todas las vidas que nuestros soldados han dado para defenderlos y traerlos a casa", señaló Yitzchak, residente en Jerusalén.

Aun así, el recelo no desaparece. Elías aseguró que con Hamas, que "usa a los rehenes como moneda de cambio", no existe una garantía absoluta de que las negociaciones lleguen a buen puerto, pero expresó su deseo de que "las cosas resulten de la mejor manera posible".

Gritos de júbilo en Gaza

Con gritos de júbilo, aplausos y bailes, los palestinos del sur de Gaza recibieron eufóricos el anuncio de un acuerdo de alto el fuego.

Un grupo de más de diez jóvenes coreó "Allahu akbar" -Alá es el más grande- frente al hospital Naser de Jan Yunis poco después de conocerse la noticia. Uno de ellos levantó en hombros a su compañero, en un gesto de espontaneidad.

"Damos gracias a Dios por este alto el fuego, gracias por el fin del derramamiento de sangre", dijo Abdelmajid Abedrabbo, un residente del sur de la Franja de Gaza.

"Toda la Franja de Gaza se alegra, todo el mundo árabe está contento con el alto el fuego" anunciado, añadió, agradeciendo también "con amor" a "todos aquellos que nos apoyaron y jugaron su papel a la hora de poner fin al derramamiento de sangre".

"Es un sentimiento extraño e indescifrable después de dos años de bombardeos, miedo, terror y hambre. Es como si naciéramos de nuevo", comentó a AFP Jaled al Namnam, de 26 años, desplazado en el campo de Al Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza.

"Me desperté esta mañana con esa hermosa noticia (...) todo el mundo estaba hablando del fin de la guerra, de que entrará la ayuda humanitaria y se abrirán los pasos fronterizos. Siento una enorme alegría", declaró por teléfono a AFP.

Los residentes de Gaza afirmaron que los ataques israelíes contra tres suburbios de la ciudad de Gaza continuaron durante la noche y la mañana del jueves. Reuters informó que columnas de humo se elevaron sobre Shejaia, Tuffah y Zeitoun en la madrugada del jueves, aunque no hubo informes inmediatos de víctimas.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que al menos nueve palestinos murieron por fuego israelí en las últimas 24 horas.