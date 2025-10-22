Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 OCT 2025 | 30º
X
Somos Deporte

Leandro Ramella tras la derrota ante Racing de Chivilcoy: "Solo nos permitimos pensar en lo que viene"

El DT de Quimsa habló tras la caída en Liga Nacional y ya enfocó al equipo en el debut por la Sudamericana.

Hoy 11:09
Leandro Ramella Quimsa

Quimsa cayó 90-79 frente a Racing de Chivilcoy en la previa de la primera fase de la Liga Sudamericana, y su entrenador, Leandro Ramella, remarcó la importancia de mantener la concentración en los próximos compromisos: “La derrota ya pasó y tenemos que tener la cabeza fuerte para pensar en lo que viene”.

El técnico, que atraviesa su cuarta temporada al frente de La Fusión, explicó que el calendario es exigente: “Estaba planteado que teníamos cinco partidos en nueve días y que el partido más importante será siempre el próximo. Ahora tenemos que pensar en el debut de viernes, luego en el sábado y después en el cierre del domingo”.

Ramella destacó aspectos del rendimiento del equipo: “Recibimos noventa puntos, diez fueron en el final con libres y acciones que intentamos. Terminamos con cinco triples, pero creo que hubo muchos tiros bien tomados”. Además, señaló la necesidad de corregir errores rápidamente: “No tenemos tiempo de lamentarnos por lo que pasó, hay que buscar en un corto tiempo corregir dos o tres errores que tuvimos siempre pensando en el siguiente partido”.

El marplatense cerró con un mensaje de enfoque: “No podíamos bajonearnos si perdíamos, tampoco relajarnos si ganábamos. Este es un momento donde solo nos permitimos pensar en lo que viene”.

Quimsa ya se encuentra rumbo a Sao Paulo, donde debutará el viernes 24 de octubre a las 17:10 ante Defensor Sporting por la Liga Sudamericana, buscando comenzar con el pie derecho su participación en el torneo continental.

Nota: Prensa Quimsa

TEMAS Asociación Atlética Quimsa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Dr. Gerardo Zamora explicó cómo será el sistema de votación combinado en las elecciones del 26 de octubre
  2. 2. El tiempo para este miércoles 22 de octubre en Santiago del Estero: calor y posibles lluvias hacia la noche
  3. 3. Apareció Mariana Lens, la joven argentina que era intensamente buscada en Mallorca
  4. 4. "Para los operadores si no hubiese intervenido EEUU, el dólar estaría arriba de $2 mil"
  5. 5. Conmoción en Chile: un camarógrafo mató a sus hijos gemelos y luego se quitó la vida
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT