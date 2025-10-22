Leandro Ramella tras la derrota ante Racing de Chivilcoy: "Solo nos permitimos pensar en lo que viene"

El DT de Quimsa habló tras la caída en Liga Nacional y ya enfocó al equipo en el debut por la Sudamericana.

Hoy 11:09

Quimsa cayó 90-79 frente a Racing de Chivilcoy en la previa de la primera fase de la Liga Sudamericana, y su entrenador, Leandro Ramella, remarcó la importancia de mantener la concentración en los próximos compromisos: “La derrota ya pasó y tenemos que tener la cabeza fuerte para pensar en lo que viene”.

El técnico, que atraviesa su cuarta temporada al frente de La Fusión, explicó que el calendario es exigente: “Estaba planteado que teníamos cinco partidos en nueve días y que el partido más importante será siempre el próximo. Ahora tenemos que pensar en el debut de viernes, luego en el sábado y después en el cierre del domingo”.

Ramella destacó aspectos del rendimiento del equipo: “Recibimos noventa puntos, diez fueron en el final con libres y acciones que intentamos. Terminamos con cinco triples, pero creo que hubo muchos tiros bien tomados”. Además, señaló la necesidad de corregir errores rápidamente: “No tenemos tiempo de lamentarnos por lo que pasó, hay que buscar en un corto tiempo corregir dos o tres errores que tuvimos siempre pensando en el siguiente partido”.

El marplatense cerró con un mensaje de enfoque: “No podíamos bajonearnos si perdíamos, tampoco relajarnos si ganábamos. Este es un momento donde solo nos permitimos pensar en lo que viene”.

Quimsa ya se encuentra rumbo a Sao Paulo, donde debutará el viernes 24 de octubre a las 17:10 ante Defensor Sporting por la Liga Sudamericana, buscando comenzar con el pie derecho su participación en el torneo continental.

Nota: Prensa Quimsa