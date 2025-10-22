Este jueves comenzará la inscripción para alumnos en el Jardín municipal N°27 “Papa Francisco”

La institución está ubicada en el barrio Saint Germés de la Capital.

Hoy 20:48

Este jueves 23 de octubre, la Municipalidad de la Capital habilitará la inscripción de alumnos para el Jardín de Infantes N°27 “Papa Francisco” en el barrio Saint Germés, para las salas de 3, 4 y 5 años de edad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los padres y tutores podrán asistir a la parroquia San Juan Diego, en calles San Patricio y Víctor Yunes, en los horarios de 9 a 12 y de 14 a 17 para hacer efectiva la matrícula con la debida presentación de la documentación requerida.

Cabe recordar que, deberán entregar el DNI del niño y de los padres (original y copia), ficha médica, carnet de vacuna (original y copia), cuil del niño, 2 fotos carnet y folio tamaño A4.

El Jardín de infantes N°27, será habilitado oficialmente en la apertura del ciclo lectivo 2026, cuya orientación pedagógica abordará la conciencia ambiental y la convivencia armónica con el entorno natural.

El mismo, ubicado en Perito Moreno y avenida Colón, cuenta con un importante equipamiento, con laboratorio, sala de arte, una ludoteca y un anfiteatro con gradas de hormigón y una estructura metálica que formarán un domo geodésico.

También posee termotanques solares, juegos infantiles con pisos antigolpes, un circuito deportivo, recreativo y de estar, donde se destaca el sistema de alumbrado con artefactos, en su mayoría con energía solar.