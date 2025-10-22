Este jueves comenzará la inscripción para alumnos en el Jardín municipal N°27 “Papa Francisco”

La institución está ubicada en el barrio Saint Germés de la Capital.
Este jueves 23 de octubre, la Municipalidad de la Capital habilitará la inscripción de alumnos para el Jardín de Infantes N°27 “Papa Francisco” en el barrio Saint Germés, para las salas de 3, 4 y 5 años de edad.
Los padres y tutores podrán asistir a la parroquia San Juan Diego, en calles San Patricio y Víctor Yunes, en los horarios de 9 a 12 y de 14 a 17 para hacer efectiva la matrícula con la debida presentación de la documentación requerida.
Cabe recordar que, deberán entregar el DNI del niño y de los padres (original y copia), ficha médica, carnet de vacuna (original y copia), cuil del niño, 2 fotos carnet y folio tamaño A4.
El Jardín de infantes N°27, será habilitado oficialmente en la apertura del ciclo lectivo 2026, cuya orientación pedagógica abordará la conciencia ambiental y la convivencia armónica con el entorno natural.
El mismo, ubicado en Perito Moreno y avenida Colón, cuenta con un importante equipamiento, con laboratorio, sala de arte, una ludoteca y un anfiteatro con gradas de hormigón y una estructura metálica que formarán un domo geodésico.
También posee termotanques solares, juegos infantiles con pisos antigolpes, un circuito deportivo, recreativo y de estar, donde se destaca el sistema de alumbrado con artefactos, en su mayoría con energía solar.