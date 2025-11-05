Javier Milei emprende su viaje número 14 a Estados Unidos y suma una escala en Bolivia

El Presidente tomará vuelo este miércoles al país norteamericano para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se realizará en Miami y que tiene como oradores a su par Donald Trump y al astro argentino Lionel Messi.

Hoy 07:53

El presidente Javier Milei emprende hoy un nuevo viaje a Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad de Miami y de la que formarán parte su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y el astro del fútbol argentino Lionel Messi.

El mandatario le tomará juramento a las 12 al designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, para partir a las 15 hacia su viaje número 14 al país norteamericano.

El encuentro de Miami tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores incluye a Trump; Milei; Machado; Messi; Eric Schmidt, ex CEO de Google; el ex tenista Rafael Nadal; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; el actor Will Smith; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1; y Adam Neumann, cofundador de Flow.

Según la agenda oficial, Milei arribará a Miami a las 2:20 del jueves. Ese día, a las 17:45 está previsto su discurso en el American Business Forum, y a las 22:30 participará de la cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Palm Beach.

El viernes viajará a Nueva York, donde a las 12 participará del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” en el Council of the Americas. Esa misma noche volará a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para trasladarse el sábado a El Alto.

En territorio boliviano, Milei asistirá a las 11 a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y saludará al flamante presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz Pereira.

Luego participará de la ceremonia de entrega del bastón de mando y emprenderá el regreso a Buenos Aires, con arribo previsto el sábado a las 17:35.